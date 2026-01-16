Samsunspor'un play-off turu rakibi belli oldu!
Samsunspor, Konferans Ligi play-off turunda Shkendija ile eşleşti. Karadeniz ekibi, bu turu geçmesi halinde adını son 16 takım arasına adını yazdıracak. Samsunspor, play-off turundaki ilk maçını 19 Şubat'ta oynayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasonu Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
Turnuvanın kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Konferans Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdırırken 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler, son 16 bileti için play-off turunda kozlarını paylaşacak.
Lig etabını tamamlayarak kuraya 12. seribaşı olarak katılan Samsunspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu.
SAMSUNSPOR RAKİBİ BELLİ OLDU
Konferans Ligi play-off turu için yapılan kura çekiminin ardından Samsunspor'un rakibi netlik kazandı.
