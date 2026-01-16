Samsunspor'un play-off turu rakibi belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasonu Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun play-off turu eşleşmeleri belli oldu.



Turnuvanın kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Konferans Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdırırken 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler, son 16 bileti için play-off turunda kozlarını paylaşacak.



Lig etabını tamamlayarak kuraya 12. seribaşı olarak katılan Samsunspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu.