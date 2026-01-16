Gabriel Kayserispor'dan kaçtı

Kayserispor'da gün içinde flaş bir gelişme yaşandı.



Kısa bir süre önce Kayseri'ye getirilen Ronael Pierre -Gabriel, sürpriz bir şekilde Kayseri'den ayrıldı.



İlk olarak ayrılığı Dinamo Xtra X hesabı duyurdu. Paylaşımda, "Kayserispor'a RPG transferi iptal edildi. Kayserispor daha önce kararlaştırılan sözleşme şartlarını değiştirmeye çalıştı ve Pierre-Gabriel kulübün yeni oyuncu kaydetme yasağı olduğunu öğrendi" ifadeleri kullanıldı.



Geçtiğimiz sezon başında da Aylton Boa Morte, benzer bir şekilde habersiz kulüpten ayrılmıştı.

