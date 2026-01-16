Cenk Tosun ve Rodrigo Becao Kasımpaşa'ya

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde takviyelerine devam ediyor.



Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçeli futbolcu Rodrigo Becao ve sarı-lacivertlilerle sözleşmesini fesheden Cenk Tosun'un transferinde mutlu sona ulaştı.



Kasımpaşa, Rodrigo Becao'nun kiralık transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştı. Lacivert-Beyazlılar, Sarı-Lacivertliler'den ayrılan Cenk Tosun'u da kadrosuna kattı.