Cenk Tosun ve Rodrigo Becao Kasımpaşa'ya

Fenerbahçeli futbolcu Rodrigo Becao ve sarı-lacivertlilerden ayrılan Cenk Tosun'un yeni adresi belli oluyor. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, iki isimle de anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde takviyelerine devam ediyor.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçeli futbolcu Rodrigo Becao ve sarı-lacivertlilerle sözleşmesini fesheden Cenk Tosun'un transferinde mutlu sona ulaştı.

Kasımpaşa, Rodrigo Becao'nun kiralık transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştı. Lacivert-Beyazlılar, Sarı-Lacivertliler'den ayrılan Cenk Tosun'u da kadrosuna kattı.

Cenk Tosun ve Rodrigo Becao Kasımpaşa'ya-2

İRFAN CAN KAHVECİ'Yİ DE ALMIŞLARDI

Kasımpaşa, devre arasında kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çekiyor.

Lacivert-beyazlılar, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi de kadrosuna katmıştı.

