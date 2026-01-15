Rizespor Adedire Awokoya Mebude’yi açıkladı

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Nijerya asıllı İskoç futbolcu Adedire Awokoya Mebude'nin transferiyle ilgili tüm detaylara yer verildi. Yeşil-mavili kulübün, Belçika Pro League ekiplerinden Westerlo ve oyuncu ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

SAĞLIK KONTROLLERİ SONRASI İMZA GELDİ

Anlaşmanın sağlanmasının ardından 21 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldiği ifade edildi. Sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Mebude, kendisini 4,5 sezon boyunca Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

İLK YARI PERFORMANSI

Adedire Awokoya Mebude, sezonun ilk yarısında Westerlo formasıyla 13 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç kanat oyuncusu, bu süreçte 2 gol kaydederek takımına katkı sağladı.

RİZESPOR'DAN HOŞ GELDİN MESAJI

Çaykur Rizespor Kulübü, transfer duyurusunda yeni futbolcusuna da mesaj verdi. Yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Adedire Awokoya Mebude'ye hoş geldin diyor, yeşil-mavili formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.