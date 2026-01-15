Kerem Demirbay Kasımpaşa'ya transfer oldu

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yeni sezona hazırlanan Kasımpaşa , daha önce İrfan Can Kahveci ve Kamil Ahmet Çörekçi transferlerini tamamlamıştı. İstanbul temsilcisi, bu hamlelerin ardından Kerem Demirbay ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı ve transferi resmi olarak kamuoyuna açıkladı.

GALATASARAY VE AVRUPA GEÇMİŞİ

Kerem Demirbay, 2023 yılında Bayer Leverkusen'den Galatasaray'a 3.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla toplam 76 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, bu süreçte 7 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

KASIMPAŞA'DA YENİ DÖNEM

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kasımpaşa ile imzaladığı uzun süreli sözleşmeyle birlikte kariyerine Süper Lig'de devam edecek. Lacivert-beyazlı kulüp, Kerem Demirbay transferiyle orta saha rotasyonunu tecrübeli bir isimle güçlendirmiş oldu.