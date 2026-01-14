Kerem Demirbay Kasımpaşa ile anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer dönemindeki hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Lacivert-beyazlılar, Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay’ın transferi için prensipte anlaşma sağladı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yoluna devam eden Kasımpaşa, daha önce İrfan Can Kahveci ve Kamil Ahmet Çörekçi transferlerini tamamlamıştı. Yönetim, bu hamlelerin ardından orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Kerem Demirbay transferinde sona yaklaştı.
EYÜPSPOR İLE YOLLAR AYRILIYOR
Eyüpspor'dan ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun, mevcut sözleşmesinin feshi için kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Kerem Demirbay'ın, bu süreçte kulüpteki eşyalarını topladığı ve personelle vedalaştığı ifade edildi.
RESMİ İMZA KISA SÜRE İÇİNDE
Kerem Demirbay'ın sözleşme fesih işlemlerinin tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde Kasımpaşa ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Transferin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması planlanıyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Kerem Demirbay, bu sezon Eyüpspor formasıyla 16 resmi karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. Tecrübeli futbolcu, orta sahadaki oyun kurucu rolüyle takımın önemli isimleri arasında yer aldı.