Kerem Demirbay Kasımpaşa ile anlaştı

Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yoluna devam eden Kasımpaşa, daha önce İrfan Can Kahveci ve Kamil Ahmet Çörekçi transferlerini tamamlamıştı. Yönetim, bu hamlelerin ardından orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Kerem Demirbay transferinde sona yaklaştı.

EYÜPSPOR İLE YOLLAR AYRILIYOR

Eyüpspor'dan ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun, mevcut sözleşmesinin feshi için kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Kerem Demirbay'ın, bu süreçte kulüpteki eşyalarını topladığı ve personelle vedalaştığı ifade edildi.