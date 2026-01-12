Kasımpaşa Becao'yu da istiyor!
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Rodrigo Becao'yu transfer için aradı. Brezilyalı futbolcu, Türkiye'de kalmaya sıcak bakıyor.
Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ikinci transferini yapmak istiyor.
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi kiralık olarak kadrosuna katan İstanbul ekibi, sarı-lacivertlilerde bir başka isim olan Rodrigo Becao'yu da gözüne kestirdi.
Kasımpaşa, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao ile ilgileniyor.
EMRE BELÖZOĞLU ARADI
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rodrigo Becao ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Emre Belözoğlu, Becao'ya planlamasındaki değerini bizzat ifade etti.
İtalya, Brezilya ve Arap yarımadasından takımların ilgilendiği Becao, sezon sonuna kadar oynayıp daha hazır bir şekilde Türkiye'den ayrılma fikrine sıcak bakmaya başladı.