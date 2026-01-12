Kasımpaşa Becao'yu da istiyor!





EMRE BELÖZOĞLU ARADI



Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rodrigo Becao ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Emre Belözoğlu, Becao'ya planlamasındaki değerini bizzat ifade etti.



İtalya, Brezilya ve Arap yarımadasından takımların ilgilendiği Becao, sezon sonuna kadar oynayıp daha hazır bir şekilde Türkiye'den ayrılma fikrine sıcak bakmaya başladı.

