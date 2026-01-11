Konyaspor Ahmet Çalık'ı vefatının 4. senesinde andı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, hayatını kaybeden eski futbolcusu Ahmet Çalık’ı vefatının 4. yıl dönümünde unutmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı video ile Ahmet Çalık’ı andı. Paylaşımda, “Ben sana sevda olurum” notu kullanıldı.
"Ben sana sevda olurum..."#AhmetÇalık 1994 - ∞ pic.twitter.com/YFEFKKNJmB— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) January 10, 2026
Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022 tarihinde Konya'dan Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Genç yaşta yaşamını yitiren milli futbolcunun vefatı, Türk futbolunda derin bir üzüntü yaratmıştı.
SEZONA ADI VERİLMİŞTİ
Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çalık'ın anısını yaşatmak adına 2021-2022 Süper Lig sezonunu "Ahmet Çalık Sezonu" olarak ilan etmişti.