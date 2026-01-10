Eyüpspor Charles-Andre Raux-Yao'nun transferini bitirdi

Kulübün ABD merkezli X (eski Twitter) hesabından yapılan açıklamada, "ikas Eyüpsporumuz, Fransa'nın Stade Briochin kulübünden Charles-Andre Raux-Yao'yu 2,5 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı. Yeni transferimize Semt-i Mukaddes'e hoş geldin diyor, eflatun-sarılı formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Stade Briochin formasıyla 19 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.