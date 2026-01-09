TFF Süper Lig'de bahis oynayan antrenörleri açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen antreörlerin isimlerini duyurdu. listede Olcan Adın, Can Arat ve Ümit Davala gibi isimler de bulunuyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TFF'den yapılan açıklamada; "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.
Listede yer alan antrenörler
|ADI
|SOYADI
|1
|MUSTAFA
|SARP
|2
|FEVZİ
|LAYİÇ
|3
|ALİ
|GÜRSEL
|4
|MEHMET BÜLENT
|ALBAYRAK
|5
|MEHMET
|ÖNCAN
|6
|İBRAHİM KEMAL
|MENDERES
|7
|MURAT
|ERBASAN
|8
|OLCAN
|ADIN
|9
|UMUT
|ESKİKÖY
|10
|TANSER
|AYDİN
|11
|HALİL CİHAN
|ÜNAL
|12
|ÜMİT
|DAVALA
|13
|ERTUĞRUL
|ARSLAN
|14
|UFUK
|ÖZBEY
|15
|ERCAN
|AĞAÇE
|16
|AHMET
|DURSUN
|17
|ONUR
|GÜNAL
|18
|KENAN
|OKTAY
|19
|SİNAN
|KÖZEN
|20
|YASİN
|GÜLERYÜZ
|21
|BARIŞ
|KANBAK
|22
|EMİR
|ŞİRANLI
|23
|ERKAN
|AKKOÇ
|24
|İBRAHİM
|KESEREL
|25
|CÜNEYT
|YİS
|26
|YİĞİT
|İNCEDEMİR
|27
|FAHRİ
|TATAN
|28
|HALİT
|EROĞLU
|29
|ERSİN
|AKILVEREN
|30
|ÇOŞKUN
|BİRDAL
|31
|VOLKAN
|ARSLAN
|32
|SERDAR
|TOPRAKTEPE
|33
|TUFAN DENİZ
|DAŞ
|34
|KEREM
|SATILMIŞ
|35
|CAN
|ARAT
|36
|ÖMER
|AYÇİÇEK
|37
|BAYKAL
|AYDINLI
|38
|ONAT
|ÇETİN
|39
|MUSTAFA
|RAMAZAN
|40
|AYKIN
|DEMİR
|41
|OZAN
|KÖPRÜLÜ
|42
|İLKER
|KIREKER
|43
|ONUR CAN
|KORKMAZ