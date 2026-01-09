PODCAST CANLI YAYIN

TFF Süper Lig'de bahis oynayan antrenörleri açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen antreörlerin isimlerini duyurdu. listede Olcan Adın, Can Arat ve Ümit Davala gibi isimler de bulunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TFF'den yapılan açıklamada; "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Listede yer alan antrenörler

ADI SOYADI
1 MUSTAFA SARP
2 FEVZİ LAYİÇ
3 ALİ GÜRSEL
4 MEHMET BÜLENT ALBAYRAK
5 MEHMET ÖNCAN
6 İBRAHİM KEMAL MENDERES
7 MURAT ERBASAN
8 OLCAN ADIN
9 UMUT ESKİKÖY
10 TANSER AYDİN
11 HALİL CİHAN ÜNAL
12 ÜMİT DAVALA
13 ERTUĞRUL ARSLAN
14 UFUK ÖZBEY
15 ERCAN AĞAÇE
16 AHMET DURSUN
17 ONUR GÜNAL
18 KENAN OKTAY
19 SİNAN KÖZEN
20 YASİN GÜLERYÜZ
21 BARIŞ KANBAK
22 EMİR ŞİRANLI
23 ERKAN AKKOÇ
24 İBRAHİM KESEREL
25 CÜNEYT YİS
26 YİĞİT İNCEDEMİR
27 FAHRİ TATAN
28 HALİT EROĞLU
29 ERSİN AKILVEREN
30 ÇOŞKUN BİRDAL
31 VOLKAN ARSLAN
32 SERDAR TOPRAKTEPE
33 TUFAN DENİZ DAŞ
34 KEREM SATILMIŞ
35 CAN ARAT
36 ÖMER AYÇİÇEK
37 BAYKAL AYDINLI
38 ONAT ÇETİN
39 MUSTAFA RAMAZAN
40 AYKIN DEMİR
41 OZAN KÖPRÜLÜ
42 İLKER KIREKER
43 ONUR CAN KORKMAZ

