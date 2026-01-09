Eyüpspor'a Romen sağ bek! Denis Razvan Radu imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Rumen futbolcu Denis Razvan Radu’yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. 22 yaşındaki sağ bek bu sezon kulübünde 410 dakika süre almıştı.
Süper Lig'de ilk yarıyı istediği sonuçlarla geçirmeyi başaramayan Eyüpspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi.
İstanbul temsilcisi, Denis Razvan Radu'yu kiraladığını açıkladı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre ülkesinin Petrolul takımında oynayan 22 yaşındaki sağ bek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.