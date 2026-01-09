Eyüpspor'a Romen sağ bek! Denis Razvan Radu imzaladı

Süper Lig'de ilk yarıyı istediği sonuçlarla geçirmeyi başaramayan Eyüpspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi.

İstanbul temsilcisi, Denis Razvan Radu'yu kiraladığını açıkladı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre ülkesinin Petrolul takımında oynayan 22 yaşındaki sağ bek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.