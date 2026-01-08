İrfan Can Kahveci Kasımpaşa kampına katıldı!
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi Kasımpaşa oldu. Milli futbolcu, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı.
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı kalan oyunculardan biri olan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu.
Kasımpaşa, Fenerbahçe'den milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'nin anlaşmasının ardından Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı.
Fenerbahçe'de ekim ayında kadro dışı kalan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta süre bulmuştu.