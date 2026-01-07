Kayserispor'a Manu'dan transfer!



SAĞLIK KONTROLLERİNE GİRECEK



Mather, akademi futbolunu geride bıraktıktan sonra profesyonel kariyerine başlamak için Kayserispor'u seçti. 21 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.



AS TAKIM ANTRENMANLARINA KATILDI



Mather, bu sezon Manchester United as takımının antrenmanlarına katıldı. Genç oyuncu, maç kondisyonunu korumak için akademi maçlarında altı kez forma giydi.



Salford / Manchester doğumlu Mather, United'dan FA Gençlik Kupası zaferi ve gençlik ligi maçlarında 30 gol attı.

