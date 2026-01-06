PODCAST CANLI YAYIN

Samsunspor İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattı

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile karşılaşan Samsunspor, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak elendi. Kırmızı beyazlılar, zorlu maçın ardından sarı lacivertli ekibin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen İrfan Can Eğribayat'ın yeni adresi belli oldu. Samsunspor, Süper Kupa yarı finalinde oynadığı rakibinin kalecisini renklerine bağladı. Kırmızı beyazlı ekibin başkanı Yüksel Yıldırım, transferi açıkladı.

KİRALANDI

Yıldırım; "Kaleci İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Sezon sonuna kadar bizde kiralık olarak forma giyecek." ifadelerini kullandı.

