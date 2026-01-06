Samsunspor İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen İrfan Can Eğribayat'ın yeni adresi belli oldu. Samsunspor, Süper Kupa yarı finalinde oynadığı rakibinin kalecisini renklerine bağladı. Kırmızı beyazlı ekibin başkanı Yüksel Yıldırım, transferi açıkladı.

KİRALANDI

Yıldırım; "Kaleci İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Sezon sonuna kadar bizde kiralık olarak forma giyecek." ifadelerini kullandı.