Samsunspor Elayis Tavşan'ın peşinde! Bir dönem devlerin gözdesiydi

Anthony Musaba'yı Fenerbahçe'ye gönderen Samsunspor , mücadele ettiği kulvarlarda başarı yakalamak adına transfer temaslarını sıklaştırdı. Başkan Yüksel Yıldırım başta olmak üzere tüm ekip, Thomas Reis'in raporu doğrultusunda oyuncuların kulüpleriyle görüşüyor. Listeye dahil edilen son isim Elayis Tavşan oldu.

Fenerbahçe'nin transfer ettiği Anthony Musaba gibi Hollanda'da yetişen Elayis Tavşan, kanat bölgelerinde forma giyiyor. Bu sezon İtalyan ekiplerinden Reggiana tarafından kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun imza atması için görüşmeler yapılıyor. Sürecin birkaç gün içerisinde netleşeceği öğrenildi.

Elayis Tavşan (AA)

ELAYİS TAVŞAN KİMDİR?

Sparta Rotterdam'da başladığı futbol hayatında A takıma kadar yükselen Elayis Tavşan, ilk çıkışını Telstar ile yaşadı. Ardından NEC Nijmegen tarafından transfer edildi. Kırmızı yeşilli formayla gösterdiği performansla yine adından söz ettirdi. Verona'nın bonservisini almasıyla birlikte ilk kez Hollanda dışına çıktı. Cesena ve son olarak Reggiana formalarını kiralık olarak giydi.

Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'un da gündemindeydi ancak transferi gerçekleşmedi.

