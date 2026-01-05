Berkan Kutlu resmen Konyaspor'da
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, orta saha hattını güçlendirmek adına Berkan Kutlu’yu kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Berkan Kutlu için düzenlenen imza töreni, Konyaspor'un Antalya'daki kamp yaptığı otelde gerçekleştirildi. Törende Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu.
KARİYERİ VE MİLLİ TAKIM GEÇMİŞİ
Futbola İsviçre'de Monthey altyapısında başlayan Berkan Kutlu, kariyeri boyunca Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray formalarını giydi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, A Milli Takım'da da 8 kez Ay-Yıldızlı formayla sahaya çıktı.
FORMA NUMARASI BELLİ OLDU
Konyaspor'da Berkan Kutlu'nun 18 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Berkan Kutlu'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.