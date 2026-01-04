Göztepe yeni forveti Guilherme Luiz'i açıkladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, 20 yaşındaki hücum oyuncusuyla uzun vadeli bir anlaşmaya varıldığı belirtildi. Göztepe yönetimi, genç futbolcunun gelişim potansiyeline güvendiklerini vurguladı.

Kulüp açıklamasında ayrıca, Guilherme Luiz'e Göztepe forması altında başarılarla dolu ve unutulmaz bir kariyer temennisinde bulunuldu.