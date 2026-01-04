Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi

Sezona Selçuk Şahin yönetiminde başlayan Eyüpspor , ilerleyen haftalarda teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ı getirmişti. Orhan Ak yönetiminde ligde 11 maça çıkan eflatun-sarılılar, bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır.

Eyüpspor'un Orhan Ak açıklaması



Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.