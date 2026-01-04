Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdığını duyurdu. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, tarafların karşılıklı anlaşma sonucunda ayrılık kararı aldığı belirtildi.
Sezona Selçuk Şahin yönetiminde başlayan Eyüpspor, ilerleyen haftalarda teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ı getirmişti. Orhan Ak yönetiminde ligde 11 maça çıkan eflatun-sarılılar, bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 13 puanla 17. sırada tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır.
Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.