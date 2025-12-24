Volkan Demirel Antalyaspor yolunda!

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının üzerinden bir hafta geçerken, Antalyaspor'da teknik adam arayışları hız kazandı.



Devre arasına gelinmesi sebebiyle aceleci karar almak istemeyen kırmızı-beyazlılar, pek çok isim üzerine çalışma yaparken, ilk olarak kapısını çaldığı Burak Yılmaz'dan olumsuz yanıt gelmesinin ardından diğer adaylara yöneldi. Uzun bir liste üzerinde çalışma yapan Antalyaspor, mutlu sona artık çok yakın.





TEK ŞARTI VAR



Geçtiğimiz hafta Volkan Demirel ile masaya oturan Başkan Rıza Perçin, genç teknik adamla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Maddi konuda herhangi bir pürüz çıkmazken, 44 yaşındaki teknik adam, kulübe tek şart sunarken, bunun da transfer engelinin kaldırılması olduğu öğrenildi.



1.5 MİLYON EURO PLANI



Volkan Demirel'in transfer engelinin kaldırılması ya da bu yönde somut adım atılması halinde göreve başlayabileceğini söylemesinin ardından harekete geçen Başkan Rıza Perçin, sorunlu dosyaların çözümü için düğmeye bastı. Hali hazırda FIFA'da borç sebebiyle 5 dosyası bulunan Akdeniz temsilcisinin bunları kapatabilmesi için 2.5 milyon Euro gerekirken, 1.5 milyon Euro ödeme ve vade seçeneğiyle engelin kaldırılması planlanıyor.