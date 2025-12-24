Konyaspor Deniz Türüç'ü duyurdu

Kulüp gelirleriyle ilgili de bilgi veren Atiker, yaklaşık 600 milyon liranın kasaya girdiğini aktardı. Bu kaynakların kısa vadeli çözümler için değil, kulübün geleceğini inşa etmek amacıyla kullanıldığını vurgulayan Atiker, sezon sonu itibarıyla borcun yaklaşık 2,4 milyar liraya ulaşmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker (İHA)

Atiker, borç tablosunu şu sözlerle açıkladı:

"Devir aldığımız borç 1 milyar 550 milyon lira. Yapılandırmadan kaynaklanan kur ve faiz farkı 250 milyon lira. 2025-2026 sezonu gelir-gider farkı da eklendiğinde toplam borç 2,4 milyar liraya ulaşıyor. Bu borcun ödenebilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kulübümüze sürekli gelir getirecek ciddi imkanlar oluşturma yolundayız."

"İLK TRANSFERİMİZİ DENİZ TÜRÜÇ İLE YAPTIK"

Transfer politikasına da değinen Ömer Atiker, temel ilkenin mali disiplin ve sportif katkı olduğunu vurguladı. Sezon başında takıma 8 futbolcu kazandırıldığını hatırlatan Atiker, devre arası transfer sürecinin hızla devam ettiğini belirterek; "Ataklarımız sürüyor. Takımımızın ihtiyacı olan bölgelere 4 veya 5 takviye yapmayı planlıyoruz. Transfer komitemiz yoğun şekilde çalışıyor. İlk transferimizi Deniz Türüç ile yaptık. Diğer oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah kamp sürecinde Antalya'da bizimle olacaklar. Süreç devam ettiği için şu an isim vermiyorum." ifadelerini kullandı.