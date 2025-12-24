PODCAST CANLI YAYIN

Konyaspor Deniz Türüç'ü duyurdu

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, devre arası transfer çalışmaları ve kulübün mali yapısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Atiker, ilk transferin Deniz Türüç olduğunu duyururken, yeni takviyeler için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Giriş Tarihi:
Konyaspor Deniz Türüç'ü duyurdu

Ömer Atiker, Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında göreve geldikleri günden bu yana yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Kulüpteki sözleşmeli profesyonel futbolcu sayısının 54'ten 40'a düşürüldüğünü belirten Atiker, yönetim kurulunun Konyaspor'a yaklaşık 620 milyon lira destek sağladığını söyledi.

2,4 MİLYAR LİRALIK BORÇ ÖNGÖRÜSÜ

Kulüp gelirleriyle ilgili de bilgi veren Atiker, yaklaşık 600 milyon liranın kasaya girdiğini aktardı. Bu kaynakların kısa vadeli çözümler için değil, kulübün geleceğini inşa etmek amacıyla kullanıldığını vurgulayan Atiker, sezon sonu itibarıyla borcun yaklaşık 2,4 milyar liraya ulaşmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker (İHA)Konyaspor Başkanı Ömer Atiker (İHA)

Atiker, borç tablosunu şu sözlerle açıkladı:
"Devir aldığımız borç 1 milyar 550 milyon lira. Yapılandırmadan kaynaklanan kur ve faiz farkı 250 milyon lira. 2025-2026 sezonu gelir-gider farkı da eklendiğinde toplam borç 2,4 milyar liraya ulaşıyor. Bu borcun ödenebilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kulübümüze sürekli gelir getirecek ciddi imkanlar oluşturma yolundayız."

"İLK TRANSFERİMİZİ DENİZ TÜRÜÇ İLE YAPTIK"

Transfer politikasına da değinen Ömer Atiker, temel ilkenin mali disiplin ve sportif katkı olduğunu vurguladı. Sezon başında takıma 8 futbolcu kazandırıldığını hatırlatan Atiker, devre arası transfer sürecinin hızla devam ettiğini belirterek; "Ataklarımız sürüyor. Takımımızın ihtiyacı olan bölgelere 4 veya 5 takviye yapmayı planlıyoruz. Transfer komitemiz yoğun şekilde çalışıyor. İlk transferimizi Deniz Türüç ile yaptık. Diğer oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah kamp sürecinde Antalya'da bizimle olacaklar. Süreç devam ettiği için şu an isim vermiyorum." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran gözaltına alındı! İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak?
Rezan Epözdemir'in "Maybach" oyunu deşifre! Buhar olan 22 milyon 800 bin TL nereye gitti?
Casper
Düşen Libya jetinde pilot ve hava kulesinin son konuşmaları! 20.31'de "PAN-PAN" uyarısı verip 20.38'de radardan çıktı: Dakika dakika kaza
Başkan Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye ve Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'ye ayrı ayrı başsağlığı telefonu!
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan "ölü bebek" savunması! "Hastayı kabul ettim diye suçlanıyorum"
D&R
Başkan Erdoğan'dan hadsiz Netanyahu'ya sert tepki: "Teneke tıngırtısından başka farkı yok"
11. Yargı Paketi: Kovid düzenlemesi Meclis'te kabul edildi! Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı
Rezan Epözdemir'in kara para ağı MASAK raporunda! Kaynanasını paravan olarak kullandı: Eşinden 2 milyon 450 bin dolarlık şüpheli işlem
Başkan Erdoğan'dan CHP'lilerin mezar başındaki rakı rezaletine sert tepki: "Allah akıl fikir versin"
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Netanyahu’dan erken seçim hazırlığı: Tek bir gün bile kaybetmek istemiyor
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli oldu
atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’dan ilk tanıtım geldi!
Galatasaray'ın 2 eski yıldızı dönüyor! 3 transfer yolda
Deprem bölgesi yeniden doğuyor! Asrın inşası tamamlandı: Başkan Erdoğan teslim edecek
Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: Çalışma süresi şubat sonuna kadar uzatıldı
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası