Nuri Şahin'den Burak Yılmaz'a ağır darbe! Başakşehir - Gaziantep FK: 5-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Gaziantep FK’yi konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 5-1’lik farklı galibiyetle ayrıldı.
RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren goller; 21. dakikada Eldor Shomurodov, 29. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 53. dakikada Arda Kızıldağ'ın kendi kalesine attığı gol, 68. dakikada Umut Güneş ve 84. dakikada Ivan Brnic'ten geldi.
Gaziantep FK'nin tek golü ise 26. dakikada Drissa Camara'dan geldi.
GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın 77. dakikasında Gaziantep FK'de Kevin Rodrigues, hakeme yönelik itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Konuk ekip, mücadeleyi kalan dakikalarda 10 kişi tamamladı.
DEPLASMAN SERİSİ SONA ERDİ
İstifasından 3 gün sonra yeniden takımın başına geçen Burak Yılmaz yönetiminde deplasmanda 6 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK'nin bu serisi, Başakşehir karşısında sona erdi.
Gaziantep FK, deplasmanda son yenilgisini teknik direktör İsmet Taşdemir döneminde, ligin 2. haftasında Konyaspor'a karşı 3-0'lık skorla almıştı.