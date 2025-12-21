PODCAST CANLI YAYIN

İzmir'de 6 puanlık galibiyet! Göztepe - Samsunspor: 2-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Göztepe 2-0 kazandı.

Giriş Tarihi:
İzmir'de 6 puanlık galibiyet! Göztepe - Samsunspor: 2-0 | MAÇ SONUCU

Göztepe'ye galibiyeti getiren goller, 23 ve 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan'dan geldi. Genç oyuncu attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

Göztepe Samsunspor'u 2-0 yendi (AA)Göztepe Samsunspor'u 2-0 yendi (AA)

GÖZTEPE SAVUNMASI ZİRVEDE

Samsunspor karşısında 4 maç sonra galip gelen Göztepe, bu sonuçla puanını 32'ye yükseltti. İzmir temsilcisi, ligin ilk yarısını yalnızca 9 gol yiyerek tamamladı ve bu alanda Süper Lig'in en iyi savunmasına sahip takım olmayı sürdürdü.

Göztepe Samsunspor'u 2-0 yendi (İHA)Göztepe Samsunspor'u 2-0 yendi (İHA)

SAMSUNSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Süper Lig'de 4, tüm kulvarlarda ise 8 maçtır galip gelemeyen Samsunspor, 25 puanda kaldı. Karadeniz ekibinin kötü serisi bu karşılaşmayla devam etti.

Göztepe Samsunspor'u 2-0 yendi (AA)Göztepe Samsunspor'u 2-0 yendi (AA)

İKİNCİ YARI PROGRAMI

Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Samsunspor ise Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak.

Göztepe Samsunspor'u 2-0 yendi (AA)Göztepe Samsunspor'u 2-0 yendi (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

Göztepe 23. dakikada öne geçti. Juan'ın sol kanattan getirip ceza sahasında çizgiye indikten sonra çevirdiği topla kale sahası içerisinde buluşan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Soner Gönül'ün sol kanattan ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda top, direğin üstünden auta çıktı.
40. dakikada Göztepe 2. gole yaklaştı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde seken topu altıpas üzerinde önünde bulan Heliton'un vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.

46. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Efkan Bekiroğlu'na gönderdi. Efkan Bekiroğlu'nun yakın mesafeden sert şutunda top direğin üstünden auta çıktı.

47. dakikadaki Samsunspor atağında Soner Gönül'ün kafasıyla sektirdiği topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahasına girdikten sonra şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.

68. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Juan, orta sahadan getirdiği topu sağ kanattan hızla çıkan Arda Okan Kurtulan'a aktardı. Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşanda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. 2-0

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’li İBB’de maaş vurgunu patladı! Yandaş kadrolara ödenen maaşlar dudak uçuklattı
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü dahil 6 şüpheli tutuklandı
D&R
Cimbom tahtını geri aldı! Galatasaray - Kasımpaşa: 3-0 | MAÇ SONUCU
GKRY lideri EOKA'nın katliamını övdü! Türklere yapılan zulüm için 'kahramanlık' dedi!
Esad dönemi bitti harita değişti: Şara yönetimi haritadan Hatay’ı çıkardı
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 2025’te FETÖ operasyonlarında bin 601 tutuklama!
Bütçe mesaisinde son gün! TBMM'den kesitler: Dervişoğlu Bahçeli'nin ayağına gitti... Özgür Özel kimlerle tokalaştı?
Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Ters yönde cinayet gibi kaza: 5 ölü 1 yaralı
TAKVİM'de "millete giderim" demişti! Hasan Ufuk Çakır Mersin'de Özgür Özel ve Ağbaba'ya sert daldı: Mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun
Güllü'nün kızı Tuğyan cezavindeki ilk gününü anlattı! Sultan Nur'a sitem Ferdi Aydın'a beddua: Tuğberk için ne dedi?
Hatay’da deprem konutları sahasında Murat Kurum'a dikkat çeken mesaj: "Şantiye şefi olarak sizinle gurur duyuyorum"
Tutuklu Fatoş Pınar Türker'in çıplak arandığı iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-kur ile memurların artışı ne olacak? Tabloya bak zammı gör
Önce sağanak sonra lapa lapa kar! Atmosfer sistemi değişti: İstanbul'da aralıksız yağışlar başlıyor
Bilal Erdoğan Vav TV'de "vav kuşağı" ile bir araya geldi! Ecdadın mirasıyla geleceğe | Babasının elini öptüğü anı anlattı
Galatasaray'a Süper Lig'den 2 transfer! Golcü de bulundu
Sadettin Saran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı! "Ne HD rüyalar gördüm, bahçeden hemen toplayıp getir"
Spor yazarları Eyüpspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Kredisi kalmadı"
Oyunculuğu bırakıp şöhrete sırtını döndü! Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i şimdi ne yapıyor?