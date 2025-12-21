İzmir'de 6 puanlık galibiyet! Göztepe - Samsunspor: 2-0 | MAÇ SONUCU

Göztepe'ye galibiyeti getiren goller, 23 ve 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan'dan geldi. Genç oyuncu attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

Göztepe Samsunspor'u 2-0 yendi (AA) GÖZTEPE SAVUNMASI ZİRVEDE Samsunspor karşısında 4 maç sonra galip gelen Göztepe, bu sonuçla puanını 32'ye yükseltti. İzmir temsilcisi, ligin ilk yarısını yalnızca 9 gol yiyerek tamamladı ve bu alanda Süper Lig'in en iyi savunmasına sahip takım olmayı sürdürdü.