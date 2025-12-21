İzmir'de 6 puanlık galibiyet! Göztepe - Samsunspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Göztepe 2-0 kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren goller, 23 ve 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan'dan geldi. Genç oyuncu attığı iki golle maçın yıldızı oldu.
GÖZTEPE SAVUNMASI ZİRVEDE
Samsunspor karşısında 4 maç sonra galip gelen Göztepe, bu sonuçla puanını 32'ye yükseltti. İzmir temsilcisi, ligin ilk yarısını yalnızca 9 gol yiyerek tamamladı ve bu alanda Süper Lig'in en iyi savunmasına sahip takım olmayı sürdürdü.
SAMSUNSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR
Süper Lig'de 4, tüm kulvarlarda ise 8 maçtır galip gelemeyen Samsunspor, 25 puanda kaldı. Karadeniz ekibinin kötü serisi bu karşılaşmayla devam etti.
İKİNCİ YARI PROGRAMI
Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Samsunspor ise Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
Göztepe 23. dakikada öne geçti. Juan'ın sol kanattan getirip ceza sahasında çizgiye indikten sonra çevirdiği topla kale sahası içerisinde buluşan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Soner Gönül'ün sol kanattan ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda top, direğin üstünden auta çıktı.
40. dakikada Göztepe 2. gole yaklaştı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde seken topu altıpas üzerinde önünde bulan Heliton'un vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.
46. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Efkan Bekiroğlu'na gönderdi. Efkan Bekiroğlu'nun yakın mesafeden sert şutunda top direğin üstünden auta çıktı.
47. dakikadaki Samsunspor atağında Soner Gönül'ün kafasıyla sektirdiği topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahasına girdikten sonra şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.
68. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Juan, orta sahadan getirdiği topu sağ kanattan hızla çıkan Arda Okan Kurtulan'a aktardı. Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşanda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. 2-0