Nefes kesen son! Konyaspor - Kayserispor: 1-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Zecorner Kayserispor’u konuk etti. Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona erdi.
Giriş Tarihi:
Mücadelenin ilk 45 dakikasında iki ekip de yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Karşılıklı ataklara rağmen kalecilerin ve savunmaların dikkatli oyunu sonucu ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
UMUT NAYİR PERDEYİ AÇTI
İkinci yarıya daha etkili başlayan ev sahibi ekip, 63. dakikada Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte Konyaspor, karşılaşmanın son bölümüne avantajlı girdi.
ONUGKHA UZATMADA SAHNEYE ÇIKTI
Mücadelenin son anlarında baskısını artıran Zecorner Kayserispor, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+3. dakikada German Onugkha'nın kaydettiği gol, konuk ekibe 1 puanı getirdi.
PUAN DURUMU
Bu sonucun ardından Zecorner Kayserispor puanını 15'e yükseltirken, TÜMOSAN Konyaspor ise haftayı 17 puanla tamamladı.