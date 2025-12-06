İstanbul'da kazanan yok! Eyüpspor - Kayserispor: 1-1 | MAÇ SONUCU

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Kayserispor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

Alınan bu sonuçla Eyüpspor ve Kayserispor puanlarını 13'e yükseltti.

Karşılaşmanın ilk golü 51. dakikada Eyüpspor adına Emre Akbaba'dan geldi. Kayserispor ise 70. dakikada Laszlo Benes'in attığı golle skoru dengeledi.

Eyüpspor ile Kayserispor , Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takımın mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Miguel Cardoso (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

31. dakikada sol kanattan Ampem'in yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırdığı top ceza yayı gerisinde Legowski'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kurtardı.

38. dakikada Cardoso'nun hatasında araya giren Serdar Gürler'in, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarpıp az farkla üstten kornere gitti.

51. dakikada Legowski'nin ara pasıyla topla buluşan Umut Bozok'un altıpasın solundan yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Emre Akbaba, kale önünde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

56. dakikada sol kanattan Cardoso'nun yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Onugkha topu kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marcus Felipe'de kaldı.

70. dakikada Mendes'in pasında topla buluşan Bennes, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 1-1

87. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası içi sağ tarafında pasını Seşlar'a bıraktı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.