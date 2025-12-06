PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da kazanan yok! Eyüpspor - Kayserispor: 1-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası İstanbul'da devam etti. Eyüpspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Eyüpspor ile Kayserispor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takımın mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk golü 51. dakikada Eyüpspor adına Emre Akbaba'dan geldi. Kayserispor ise 70. dakikada Laszlo Benes'in attığı golle skoru dengeledi.

Alınan bu sonuçla Eyüpspor ve Kayserispor puanlarını 13'e yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Kayserispor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

Miguel Cardoso (AA)Miguel Cardoso (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

31. dakikada sol kanattan Ampem'in yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırdığı top ceza yayı gerisinde Legowski'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kurtardı.

38. dakikada Cardoso'nun hatasında araya giren Serdar Gürler'in, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarpıp az farkla üstten kornere gitti.

51. dakikada Legowski'nin ara pasıyla topla buluşan Umut Bozok'un altıpasın solundan yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Emre Akbaba, kale önünde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

56. dakikada sol kanattan Cardoso'nun yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Onugkha topu kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marcus Felipe'de kaldı.

70. dakikada Mendes'in pasında topla buluşan Bennes, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 1-1

87. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası içi sağ tarafında pasını Seşlar'a bıraktı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Serdar Gürler ve German Onugkha (AA)Serdar Gürler ve German Onugkha (AA)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Ogün Kamacı

Eyüpspor: Marcus Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya (Svit Seşlar dk. 85), Nihad Mujakic, Taras Stepanenko, Mateusz Legowski, Denis Draguş, Emre Akbaba, Prince Ampem (Halil Akbunar dk. 72), Umut Bozok

Yedekler: Jankat Yılmaz, Samuel Saiz, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Yalçın Kayan, Baran Ali Gezek, Umut Meraş

Teknik Sorumlu: Atila Gerin

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Aaron Opoku, Youssef Bennasser, Stefano Denswil, Lionel Carole (Arif Kocaman dk. 43, Dorukhan Toköz dk. 72), Furkan Soyalp, Laszlo Benes, Carlos Mane (Indrit Tuci dk. 82), Joao Mendes, Miguel Cardoso, German Onugkha (Talha Sarıarslan dk. 82)

Yedekler: Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek, Mustafa Tarık Obut, Kayra Cihan, Enes Melih Gökçek, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Goller: Emre Akbaba (dk. 51) (Eyüpspor), Laszlo Bennes (dk. 70) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Joao Mendes (maç sonu) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Emir Ortakaya, Nihad Mujakic, Taras Stepanenko (Eyüpspor), Radomir Djalovic, Furkan Soyalp, Youssef Bennasser, Laszlo Benes (Kayserispor)

