Haydi Potanın Perileri! A Milli Kadın Basketbol Takımı Avustralya karşısında
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Kadınlar Dünya Kupası ikinci maçında Avustralya karşısında. Grubun ilk maçında Belçika'ya mağlup olan milliler, Avustralya'yı devirmek istiyor.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'da düzenlenen 2026 Kadınlar Dünya Kupası ikinci maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi.
Berlin Arena'daki dev mücadele saat 12.30'da başladı.
Grubun ilk maçında Belçika'ya mağlup olan milliler, Avustralya'yı devirmek istiyor.
Turnuvada grup liderleri doğrudan çeyrek finale yükselirken, grubu ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar eleme turunda çeyrek final bileti arayacak.
"40 DAKİKAYA YAYMAMIZ ŞART"
Milli basketbolcular Gökşen Fitik ile Elif Bayram, Avustralya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Belçika maçına iyi başladıklarını belirten Gökşen, "İyi başlangıcı üçüncü periyotta devam ettiremedik. Son Avrupa şampiyonuna karşı oynuyorsanız 40 dakika aynı performansta kalmanız lazım. Ders çıkaracağımız yerler var. Hatalarımızı gördük. Her maçın öneminin farkındayız." dedi.
Belçika maçının ilk 20 dakikasında çok iyi oynadıklarını aktaran Elif Bayram ise, "Takımımla gurur duyuyorum. İyi performansımızı üçüncü periyoda yayamadık. Onların sert savunmasına cevap veremedik ve fark açıldı. Maçta gayet iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. Hatalarımızdan ders çıkarıp Avustralya maçına çıkmalıyız. İlk maçta 20 dakika oynadığımız basketbolu Avustralya karşısında 40 dakikaya yaymalıyız. Umarım sahadan galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.
BELÇİKA'YA MAĞLUP OLDUK
Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Belçika karşısına çıkan Millilerimiz, maçın 2. yarısında istediği performansı gösteremedi ve sahadan 89-75 mağlubiyetle ayrıldı.
Avustralya ise turnuvadaki ilk maçında Porto Riko'yu 70-54 mağlup etmişti.
SON MAÇ PORTO RİKO İLE
Ay-yıldızlılar, grubun son karşılaşmasında ise 7 Eylül Pazartesi günü saat 12.30'da Porto Riko ile mücadele edecek.