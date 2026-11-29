Hollanda Eredivisie'nin 14. haftasında Feyenoord ile Ajax, De Kuip Stadı'nda karşı karşıya geldi. Allard Lindhout'un yönettiği ve Hollanda futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan De Klassieker, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İLK 8 DAKİKADA İKİ GOL

Karşılaşmaya hızlı başlayan Ajax, 4. dakikada Steven Berghuis'in asistinde Julian Brandt'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Feyenoord'un rakibine yanıtı ise dört dakika sonra geldi. Julian Brandt'ın pas hatasını değerlendiren Luciano Valente, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla 8. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle tamamlandı.