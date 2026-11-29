De Klassieker'de kazanan yok! Feyenoord ile Ajax 1-1 berabere kaldı
Hollanda Eredivisie'nin 14. haftasında Feyenoord, sahasında Ajax ile 1-1 berabere kaldı. Julian Brandt ve Luciano Valente'nin karşılıklı gollerine sahne olan derbide ev sahibi ekibin İspanyol futbolcusu Nacho Ferri, ikinci yarıda penaltı atışından yararlanamadı.
Hollanda Eredivisie'nin 14. haftasında Feyenoord ile Ajax, De Kuip Stadı'nda karşı karşıya geldi. Allard Lindhout'un yönettiği ve Hollanda futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan De Klassieker, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
İLK 8 DAKİKADA İKİ GOL
Karşılaşmaya hızlı başlayan Ajax, 4. dakikada Steven Berghuis'in asistinde Julian Brandt'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Feyenoord'un rakibine yanıtı ise dört dakika sonra geldi. Julian Brandt'ın pas hatasını değerlendiren Luciano Valente, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla 8. dakikada skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle tamamlandı.
FEYENOORD PENALTIYI DEĞERLENDİREMEDİ
İkinci yarıda galibiyet golünü arayan Feyenoord, Lucas Rosa'nın ceza sahasında Charles Vanhoutte'ye yaptığı müdahalenin ardından penaltı kazandı.
67. dakikada topun başına geçen Nacho Ferri'nin vuruşunda Ajax kalecisi Maarten Paes gole izin vermedi.
Kalan bölümde iki takım da skoru değiştiremedi ve Hollanda derbisinde taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
AJAX İKİNCİ SIRADAKİ YERİNİ KORUDU
Bu sonuçla Ajax puanını 29'a, Feyenoord ise 26'ya yükseltti.
SIRADAKİ RAKİPLER BELLİ
Feyenoord, Eredivisie'nin 15. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Willem II deplasmanına çıkacak. Ajax ise 6 Aralık Pazar günü Utrecht'i konuk edecek.