İspanya LaLiga'da Barcelona , Deportivo La Coruna deplasmanında farklı bir galibiyete imza attı. İlk yarısını 2-1 önde tamamladığı karşılaşmayı 5-1 kazanan Katalan ekibi, üç puanın sahibi oldu. Hansi Flick'in öğrencilerinde Brezilyalı yıldız Raphinha, ikinci yarıda kaydettiği 3 golle karşılaşmanın öne çıkan ismi oldu.

Barcelona Deportivo La Coruna'yı 5-1 yendi. (Fotoğraf: EPA)

RAPHINHA İKİNCİ YARIYA DAMGA VURDU!

Barcelona, ikinci yarının başlamasının ardından farkı artırdı. dakikada Lamine Yamal'ın asistinde Raphinha topu ağlarla buluşturarak skoru 3-1'e getirdi. İlk yarıda gol atan Lamine Yamal, bu kez yaptığı asistle takımının üçüncü golünde pay sahibi oldu.

RAPHINHA'DAN HAT-TRICK!

Barcelona, 83. dakikada Raphinha'nın golüyle farkı üçe çıkardı. Brezilyalı futbolcu, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. Katalan ekibinin yıldızı, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Deportivo La Coruna filelerini yeniden havalandıran Raphinha, hat-trick yaparak skoru 5-1'e taşıdı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Katalanlar zorlu deplasmandan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.