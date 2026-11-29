Raphinha'nın şov maçı! Barcelona Deportivo La Coruna'yı 5-1 yendi
İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Barcelona, deplasmanda Deportivo La Coruna'yı 5-1 mağlup etti. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibinde Raphinha 3 gol atarak hat-trick yaparken Lamine Yamal ve Dani Olmo da ağları havalandırdı. Lamine Yamal, attığı golün yanı sıra yaptığı asistle galibiyete katkı sağladı.
İspanya LaLiga'da Barcelona, Deportivo La Coruna deplasmanında farklı bir galibiyete imza attı. İlk yarısını 2-1 önde tamamladığı karşılaşmayı 5-1 kazanan Katalan ekibi, üç puanın sahibi oldu. Hansi Flick'in öğrencilerinde Brezilyalı yıldız Raphinha, ikinci yarıda kaydettiği 3 golle karşılaşmanın öne çıkan ismi oldu.
BARCELONA LAMINE YAMAL İLE ÖNE GEÇTİ!
Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, henüz 2. dakikada golü buldu. Pedri'nin asistinde Lamine Yamal topu ağlara göndererek konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.
Ev sahibi Deportivo La Coruna, 9. dakikada Pierre Aubameyang'ın attığı golle skora denge getirdi. Barcelona, 20. dakikada yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Anthony Gordon'ın asistinde Dani Olmo fileleri havalandırarak skoru 2-1 yaptı. İlk yarı Barcelona'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
RAPHINHA İKİNCİ YARIYA DAMGA VURDU!
Barcelona, ikinci yarının başlamasının ardından farkı artırdı. dakikada Lamine Yamal'ın asistinde Raphinha topu ağlarla buluşturarak skoru 3-1'e getirdi. İlk yarıda gol atan Lamine Yamal, bu kez yaptığı asistle takımının üçüncü golünde pay sahibi oldu.
RAPHINHA'DAN HAT-TRICK!
Barcelona, 83. dakikada Raphinha'nın golüyle farkı üçe çıkardı. Brezilyalı futbolcu, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. Katalan ekibinin yıldızı, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Deportivo La Coruna filelerini yeniden havalandıran Raphinha, hat-trick yaparak skoru 5-1'e taşıdı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Katalanlar zorlu deplasmandan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
BARCELONA'DAN 23 ŞUT!
Barcelona, Deportivo La Coruna karşısında istatistiklerde de üstünlük kurdu. Topa sahip olma oranında yüzde 74'e ulaşan Katalan ekibi, mücadelede 23 şut çekti. Bu şutların 12'sinde kaleyi bulan konuk ekip, rakibine 7 şut fırsatı verdi. Deportivo La Coruna ise karşılaşmayı yüzde 26 topa sahip olma oranı ve 5 isabetli şutla tamamladı. Barcelona'nın pas isabet oranı yüzde 93 olurken ev sahibi takımda bu oran yüzde 71 olarak kayıtlara geçti.
BARCELONA DEPLASMANDA FARKLI KAZANDI
Deportivo La Coruna'yı 5-1 mağlup eden Barcelona, LaLiga'daki galibiyet serisini sürdürdü. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, Raphinha'nın hat-trick yaptığı karşılaşmada etkili hücum performansıyla dikkat çekti.