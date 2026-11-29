Manchester City iki kez öne geçti Arsenal pes etmedi: Londra'da kazanan yok
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal ile Manchester City, 2-2 berabere kaldı. Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Manchester City iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Arsenal'ın gollerini Kai Havertz ve Jurrien Timber kaydederken konuk ekibin golleri Erling Haaland ve Enzo Fernandez'den geldi. Bu sonuçla Arsenal puanını 29'a, Manchester City ise 23'e yükseltti.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Arsenal, Manchester City'yi konuk etti. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadele, karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.
Lider Arsenal, iki kez geriye düştüğü karşılaşmada beraberliği yakalayarak sahasında bir puanın sahibi oldu. Manchester City ise iki kez skor üstünlüğünü ele geçirmesine rağmen Londra deplasmanından galibiyet çıkaramadı.
ERLING HAALAND PERDEYİ AÇTI!
Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da gol ararken Manchester City, 34. dakikada üstünlüğü ele geçirdi.
Konuk ekibin Norveçli yıldızı Erling Haaland, topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Arsenal, bu gole kısa sürede karşılık verdi. Ev sahibi ekipte 40. dakikada sahneye çıkan Kai Havertz, skora denge getirdi.
İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
MANCHESTER CITY ENZO FERNANDEZ İLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ
İkinci yarıya etkili başlayan Manchester City, 48. dakikada bir kez daha üstünlüğü yakaladı.
Enzo Fernandez, kaydettiği golle konuk ekibi 2-1 öne geçirdi.
Arsenal, yeniden geriye düşmesinin ardından beraberlik için rakip kalede gol aramaya devam etti.
JURRIEN TIMBER 83. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI!
Karşılaşmanın son bölümünde baskısını artıran Arsenal, aradığı beraberlik golünü 83. dakikada buldu.
Jurrien Timber, Manchester City filelerini havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
ARSENAL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Manchester City karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen beraberliği yakalayan Arsenal, puanını 29'a yükseltti ve Premier Lig'deki liderliğini sürdürdü.
Londra deplasmanından bir puanla ayrılan Manchester City ise puanını 23'e çıkardı.
ARSENAL VE MANCHESTER CITY'NİN GELECEK HAFTA RAKİPLERİ
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Arsenal, Brentford deplasmanına çıkacak.
Manchester City ise sahasında Leeds United'ı konuk edecek.