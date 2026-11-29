İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Arsenal, Manchester City'yi konuk etti. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadele, karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Lider Arsenal, iki kez geriye düştüğü karşılaşmada beraberliği yakalayarak sahasında bir puanın sahibi oldu. Manchester City ise iki kez skor üstünlüğünü ele geçirmesine rağmen Londra deplasmanından galibiyet çıkaramadı.

ERLING HAALAND PERDEYİ AÇTI!

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da gol ararken Manchester City, 34. dakikada üstünlüğü ele geçirdi.

Konuk ekibin Norveçli yıldızı Erling Haaland, topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Arsenal, bu gole kısa sürede karşılık verdi. Ev sahibi ekipte 40. dakikada sahneye çıkan Kai Havertz, skora denge getirdi.

İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.