Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe , Arca Çorum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci , kulüp kariyerinde önemli bir kilometre taşına ulaştı. Fenerbahçe formasıyla 200. maçına çıkan milli futbolcu, attığı golle bu özel karşılaşmada da adından söz ettirdi.

İrfan Can Kahveci ilk yarıda attığı golle farkı ikiye çıkardı. (Fotoğraf: AA)

CEZA SAHASI DIŞINDAN 23. GOLÜ

İrfan Can Kahveci, Çorum FK karşısında ceza sahası dışından attığı golle önemli bir istatistiğini daha geliştirdi.

Süper Lig'de ilk kez forma giydiği 2014-2015 sezonundan bu yana ceza sahası dışından 23 gol kaydeden milli futbolcu, söz konusu dönemde bu alanda en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Tecrübeli oyuncu, daha önce Çaykur Rizespor karşısında kaydettiği golle bu sayıyı 21'e yükseltmişti.

Çorum FK deplasmanında attığı golle 23'e ulaşan İrfan Can, uzaktan şutlardaki etkinliğini bir kez daha gösterdi.