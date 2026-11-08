İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'deki 200. maçında şov! Uzaktan 2 kez avladı
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla 200. maçına çıktığı Çorum FK deplasmanında 2 gol sevinci yaşadı. Ceza sahası dışından attığı 2 golle takımının farkı önce ikiye sonra üçe çıkarmasını sağlayan tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de 2014-2015 sezonundan bu yana uzaktan en fazla gol atan futbolcu unvanını da pekiştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Arca Çorum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, kulüp kariyerinde önemli bir kilometre taşına ulaştı. Fenerbahçe formasıyla 200. maçına çıkan milli futbolcu, attığı golle bu özel karşılaşmada da adından söz ettirdi.
200. MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe, Çorum FK karşısında Mason Greenwood'un 12. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.
Sarı-lacivertlilerin ikinci golü ise 21. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.
Ceza sahası dışının sol çaprazında topla buluşan milli futbolcu, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
İrfan Can, Fenerbahçe formasıyla 200. karşılaşmasına çıktığı günde takımının ikinci golünü kaydederek önemli bir başarıya imza attı.
CEZA SAHASI DIŞINDAN 23. GOLÜ
İrfan Can Kahveci, Çorum FK karşısında ceza sahası dışından attığı golle önemli bir istatistiğini daha geliştirdi.
Süper Lig'de ilk kez forma giydiği 2014-2015 sezonundan bu yana ceza sahası dışından 23 gol kaydeden milli futbolcu, söz konusu dönemde bu alanda en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.
Tecrübeli oyuncu, daha önce Çaykur Rizespor karşısında kaydettiği golle bu sayıyı 21'e yükseltmişti.
Çorum FK deplasmanında attığı golle 23'e ulaşan İrfan Can, uzaktan şutlardaki etkinliğini bir kez daha gösterdi.
FENERBAHÇE'DE 200 MAÇLIK KİLOMETRE TAŞI
Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli kulüpteki kariyerinin 200. karşılaşmasına Çorum FK deplasmanında çıktı.
Yıllar içerisinde Fenerbahçe'nin hücum hattında farklı görevler üstlenen milli futbolcu, özellikle sol ayağıyla ceza sahası dışından bulduğu gollerle öne çıktı.
İrfan Can, 200. maçına golle imza atarak sarı-lacivertli formayla kariyerindeki önemli dönüm noktalarından birini geride bıraktı.
SON 6 LİG MAÇINDA 5 GOL, 2 ASİST
Milli futbolcu, Süper Lig'de son haftalardaki performansıyla da dikkat çekti.
İrfan Can Kahveci, Çorum FK karşılaşması dahil ligdeki son 6 maçında 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımın başındaki ilk karşılaşmada İrfan Can'a başlangıç kadrosunda görev verdi.
Tecrübeli futbolcu da Çorum deplasmanındaki golüyle takımının hücum performansına katkı sağlamayı sürdürdü.