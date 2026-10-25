Türk spor tarihine damga vuran tecrübeli güreşçi Rıza Kayaalp, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki dünya şampiyonasında çeyrek finalde elendi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde grekoromen stil 72, 97 ve 130 kilolarda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakaları tamamlandı. Türkiye'yi 130 kiloda temsil eden milli sporcu Rıza Kayaalp, turnuvadaki ilk maçında Hint güreşçi Joginder Rathee'yi 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti.

İkinci tur müsabakasında Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ile karşılaşan tecrübeli sporcu, rakibini 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kayaalp, çeyrek final mücadelesinde Finlandiyalı Matti Elias Kuosmanen ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen müsabakada rakibine 5-3 mağlup olan milli güreşçi, şampiyonada yarı finale yükselme başarısı gösteremedi.