Rıza Kayaalp'ten turnuvaya çeyrek finalde veda: Madayla şansı kalmadı... İbrahim Tığcı'da bronz umudu
Astana’da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, ilk iki maçını kazanmasının ardından çeyrek final müsabakasında Finlandiyalı mağlup olarak madalya şansını kaybetti. Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan milli güreşçi, rakibinin finale yükselememesi sebebiyle repesaj müsabakalarına katılma fırsatını da kaçırdı. Organizasyonda 97 kilodaki İbrahim Tığcı repesaja kalırken, 72 kiloda mindere çıkan milli sporcu Cengiz Arslan ilk turda elendi.
Türk spor tarihine damga vuran tecrübeli güreşçi Rıza Kayaalp, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki dünya şampiyonasında çeyrek finalde elendi.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde grekoromen stil 72, 97 ve 130 kilolarda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakaları tamamlandı. Türkiye'yi 130 kiloda temsil eden milli sporcu Rıza Kayaalp, turnuvadaki ilk maçında Hint güreşçi Joginder Rathee'yi 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti.
İkinci tur müsabakasında Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ile karşılaşan tecrübeli sporcu, rakibini 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kayaalp, çeyrek final mücadelesinde Finlandiyalı Matti Elias Kuosmanen ile karşılaştı.
Çekişmeli geçen müsabakada rakibine 5-3 mağlup olan milli güreşçi, şampiyonada yarı finale yükselme başarısı gösteremedi.
REPESAJ HAKKI ELDE EDİLEMEDİ
2023 yılından sonra yeniden dünya şampiyonası sahnesinde boy gösteren 37 yaşındaki Rıza Kayaalp, kendisini mağlup eden Finlandiyalı Matti Elias Kuosmanen'in yarı finalde elenerek finale kalamaması sebebiyle repesaj hakkı elde edemedi.
Bu netice doğrultusunda milli güreşçi organizasyonu madalya kazanamadan tamamladı. Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya mücadelesine ise Kayaalp'in 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde yendiği Macar güreşçi Darius Attila Vitek ve İranlı Fardin Shaban Hedayati yükseldi.
Kariyerinde "En fazla dünya şampiyonluğu yaşayan Türk güreşçi" unvanını elinde bulunduran milli sporcunun dünya şampiyonaları geçmişinde 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyası bulunuyor.
Avrupa şampiyonalarında 13. altın madalyasını kazanarak efsane Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in rekorunu geride bırakan Kayaalp, Astana'daki müsabakalarla birlikte 2026 Dünya Şampiyonası serüvenine madalyasız nokta koydu.
MİLLİLERİN BRONZ MADALYA MÜCADELESİ
Şampiyonada grekoromen stil 97 kiloda ay-yıldızlı mayoyu giyen İbrahim Tığcı, ikinci tur müsabakasında yenildiği Rus sporcu Artur Sargsian'ın finale kalması üzerine repesaj karşılaşmasına çıkma hakkı yakaladı.
Bronz madalya şansını sürdüren Tığcı madalya arayışına devam ederken, 72 kiloda Türkiye adına mindere çıkan Cengiz Arslan ilk maçını kaybederek şampiyonaya veda etti.
Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası, 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek final müsabakalarıyla sona erecek.