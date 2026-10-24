Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye adına önemli bir başarıya imza atıldı. Grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, yarı finalde olimpiyat madalyalı Kırgız Akzhol Makhmudov'u 6-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Büyükler kategorisinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Sarıçiçek, 25 Ekim Pazar günü altın madalya için son dünya şampiyonu İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani ile karşı karşıya gelecek. YÜKSEL SARIÇİÇEK'TEN FİNALE UZANAN PERFORMANS Dünya Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde grekoromen stil 55, 60, 77 ve 82 kiloda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakaları gerçekleştirildi. Türkiye'yi 82 kiloda temsil eden Yüksel Sarıçiçek, ikinci turda Çinli Halishan Bahejiang ile karşılaştı. Rakibini 7-5 mağlup eden milli sporcu, çeyrek finale yükseldi. Bu turda Katarlı Shahin Eidimohammad Badaghimofrad ile mücadele eden Sarıçiçek, rakibini 10-2 teknik üstünlükle geçerek son dört sporcu arasına kaldı. OLİMPİYAT İKİNCİSİNİ 6-0 MAĞLUP ETTİ Yüksel Sarıçiçek, yarı finalde dünya güreşinin önemli isimlerinden Kırgız Akzhol Makhmudov ile eşleşti. 77 kiloda iki dünya şampiyonluğu bulunan Makhmudov, olimpiyatlarda bir gümüş ve bir bronz madalya kazanmıştı. Milli güreşçi, güçlü rakibi karşısında üstün bir performans ortaya koyarak minderde 6-0 galip geldi. Bu sonuçla büyüklerde ilk Dünya Şampiyonası finaline yükselen Sarıçiçek, en az gümüş madalyayı garantiledi.

Yüksel Sarıçiçek adını finale yazdırdı FİNALDE RAKİBİ SON DÜNYA ŞAMPİYONU Yüksel Sarıçiçek, 25 Ekim Pazar günü düzenlenecek final müsabakasında İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani ile altın madalya mücadelesi verecek. 82 kilonun son dünya şampiyonu olan İranlı güreşçi, yarı finalde Gamzat Gadzhiev'i geçerek finale yükseldi. Kariyerinde ilk kez büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğu mücadelesi verecek olan Sarıçiçek, rakibini mağlup ederek altın madalyayı Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. "İNŞALLAH DÜNYA ŞAMPİYONU OLARAK ÜLKEME DÖNERİM" Yüksel Sarıçiçek, yarı final galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zorlu karşılaşmalar oynadığını belirten milli güreşçi, olimpiyat ikincisi rakibini yenmenin kendisi için önemine değinerek şunları söyledi: "Zorlu maçlarım oldu. Yarı finalde olimpiyat ikincisini yendim. İnşallah dünya şampiyonu olarak ülkeme dönerim. Ona inanıyorum. Özellikle Taha Akgül başkanımızın bize inancı çok büyük. Onun beklentisini boşa çıkarmadığım için ayrı mutluyum. Türk halkımızdan yarınki final ve güreşecek ağabeylerim için bol bol dua istiyoruz. İnşallah kemeri alıp ülkemize döneceğiz."