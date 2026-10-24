Yüksel Sarıçiçek Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
Milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda finale yükseldi. Kırgız Akzhol Makhmudov'u 6-0 mağlup eden Sarıçiçek, altın madalya için İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani ile karşılaşacak.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye adına önemli bir başarıya imza atıldı. Grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, yarı finalde olimpiyat madalyalı Kırgız Akzhol Makhmudov'u 6-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Büyükler kategorisinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Sarıçiçek, 25 Ekim Pazar günü altın madalya için son dünya şampiyonu İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani ile karşı karşıya gelecek.
YÜKSEL SARIÇİÇEK'TEN FİNALE UZANAN PERFORMANS
Dünya Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde grekoromen stil 55, 60, 77 ve 82 kiloda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.
Türkiye'yi 82 kiloda temsil eden Yüksel Sarıçiçek, ikinci turda Çinli Halishan Bahejiang ile karşılaştı. Rakibini 7-5 mağlup eden milli sporcu, çeyrek finale yükseldi.
Bu turda Katarlı Shahin Eidimohammad Badaghimofrad ile mücadele eden Sarıçiçek, rakibini 10-2 teknik üstünlükle geçerek son dört sporcu arasına kaldı.
OLİMPİYAT İKİNCİSİNİ 6-0 MAĞLUP ETTİ
Yüksel Sarıçiçek, yarı finalde dünya güreşinin önemli isimlerinden Kırgız Akzhol Makhmudov ile eşleşti.
77 kiloda iki dünya şampiyonluğu bulunan Makhmudov, olimpiyatlarda bir gümüş ve bir bronz madalya kazanmıştı.
Milli güreşçi, güçlü rakibi karşısında üstün bir performans ortaya koyarak minderde 6-0 galip geldi.
Bu sonuçla büyüklerde ilk Dünya Şampiyonası finaline yükselen Sarıçiçek, en az gümüş madalyayı garantiledi.
FİNALDE RAKİBİ SON DÜNYA ŞAMPİYONU
Yüksel Sarıçiçek, 25 Ekim Pazar günü düzenlenecek final müsabakasında İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani ile altın madalya mücadelesi verecek.
82 kilonun son dünya şampiyonu olan İranlı güreşçi, yarı finalde Gamzat Gadzhiev'i geçerek finale yükseldi.
Kariyerinde ilk kez büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğu mücadelesi verecek olan Sarıçiçek, rakibini mağlup ederek altın madalyayı Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor.
"İNŞALLAH DÜNYA ŞAMPİYONU OLARAK ÜLKEME DÖNERİM"
Yüksel Sarıçiçek, yarı final galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Zorlu karşılaşmalar oynadığını belirten milli güreşçi, olimpiyat ikincisi rakibini yenmenin kendisi için önemine değinerek şunları söyledi:
"Zorlu maçlarım oldu. Yarı finalde olimpiyat ikincisini yendim. İnşallah dünya şampiyonu olarak ülkeme dönerim. Ona inanıyorum. Özellikle Taha Akgül başkanımızın bize inancı çok büyük. Onun beklentisini boşa çıkarmadığım için ayrı mutluyum. Türk halkımızdan yarınki final ve güreşecek ağabeylerim için bol bol dua istiyoruz. İnşallah kemeri alıp ülkemize döneceğiz."
ERZURUM KAMPININ ETKİSİNİ ANLATTI
Dünya Şampiyonası'na yoğun bir hazırlık döneminin ardından katılan Yüksel Sarıçiçek, Erzurum'daki yüksek irtifa çalışmalarına da dikkat çekti.
Milli sporcu, hazırlık sürecinin fiziksel dayanıklılığına katkı sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Erzurum kampında 3 bin 200 rakıma tırmanıyorduk. Onun verdiği avantaj da var. Gerçekten nabzımızı iyi yönetebiliyoruz."
ÜÇ MİLLİ GÜREŞÇİ ŞAMPİYONAYA VEDA ETTİ
Dünya Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye adına mindere çıkan diğer üç sporcu ise madalya mücadelesini sürdüremedi.
Grekoromen stil 55 kiloda Ömer Halis Recep, 60 kiloda Enes Başar ve 77 kiloda Ahmet Yılmaz, organizasyona veda etti.
Türkiye'nin madalya umutlarından Yüksel Sarıçiçek ise 82 kiloda finale yükselerek şampiyonanın ikinci gününde altın madalya maçına çıkma hakkı kazandı.
DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI 1 KASIM'DA SONA ERECEK
2026 Dünya Güreş Şampiyonası, 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Barys Arena'da düzenleniyor.
Dokuz gün sürecek organizasyonda grekoromen stil, kadınlar güreşi ve erkekler serbest stil kategorilerinde toplam 30 sıklette madalyalar sahiplerini bulacak.
Grekoromen stilde 82 kilo final müsabakası 25 Ekim Pazar günü yapılacak.
YÜKSEL SARIÇİÇEK'İN FİNAL YOLCULUĞU
İkinci tur: Halishan Bahejiang (Çin) – 7-5 galibiyet
Çeyrek final: Shahin Eidimohammad Badaghimofrad (Katar) – 10-2 galibiyet
Yarı final: Akzhol Makhmudov (Kırgızistan) – 6-0 galibiyet
Final: Gholamreza Javad Farokhisenjani (İran) – 25 Ekim 2026