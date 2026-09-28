Üç büyükler için transfer bombası! Türkiye'ye sıcak bakıyor

SALAH GİBİ YENİ BİR MEYDAN OKUMA



Muhammed Salah'ın Trabzonspor'u tercih ederek kariyerine Süper Lig'de devam etmesi de Türkiye'nin yıldız futbolcular açısından yükselen cazibesini ortaya koydu. Brezilyalı oyuncu da kariyerinde benzer şekilde yeni bir meydan okuma arıyor. Avrupa futbolunun yüksek rekabetinden uzaklaşmak istemeyen deneyimli golcü, aynı zamanda kendisini yeniden büyük bir futbol atmosferinin içinde görmek istiyor. Bu nedenle Türkiye seçeneği ciddi şekilde masada bulunuyor.

ADRESİ ÜÇ BÜYÜKLER



Yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelmesi halinde adresi ise üç büyüklerden biri olabilir. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Brezilyalı golcünün ilgisini çeken kulüpler arasında bulunuyor. Üç takımın da geniş taraftar kitlesi, şampiyonluk hedefleri ve Avrupa kupalarında mücadele etmesi yıldız ismin dikkatini çekiyor. Özellikle İstanbul derbilerinin oluşturduğu atmosferin oyuncu üzerinde büyük etki bıraktığı öğrenildi.

DERBİLERİ YAŞAMAK İSTİYOR



Brezilyalı forvetin Süper Lig'e bakışında derbi maçlarının da özel bir yeri var. Galatasaray-Fenerbahçe, Beşiktaş-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmalarındaki atmosferi yakından takip eden yıldız futbolcu, böylesine yüksek baskılı maçlarda forma giymeye sıcak bakıyor. Bu nedenle Türkiye'den gelecek ciddi bir teklif, oyuncunun kariyer planını değiştirebilir.