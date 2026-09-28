Üç büyükler için transfer bombası! Türkiye'ye sıcak bakıyor
Ara transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig'i sallayacak bir iddia gündeme geldi. Brezilya basını, dünyaca ünlü golcü Gabriel Barbosa'nın kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığını yazdı. Yıldız futbolcunun radarında ise Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray var. Türkiye'deki tribün atmosferinden etkilenen 30 yaşındaki forvetin yeni bir meydan okuma aradığı öğrenildi. İşte transferde tüm detaylar...
Ara transfer dönemine sayılı aylar kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yakından ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa'da yeniden forma giymeyi düşünen Gabriel Barbosa'nın rotasına Türkiye'yi aldığı ortaya çıktı. Brezilya basınında yer alan habere göre 30 yaşındaki yıldız, kariyerinin bundan sonraki bölümünde daha rekabetçi bir ortamda mücadele etmek istiyor. Türkiye ise bu planın en dikkat çeken seçeneklerinden biri haline geldi.
TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Brezilyalı futbolcu, kariyerine yeni bir yön vermek için önündeki seçenekleri değerlendirmeye başladı. ABD, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ligler Barbosa'nın öncelikleri arasında yer almıyor. Deneyimli forvet, yüksek rekabet seviyesinin yanı sıra tribün baskısı ve büyük maç atmosferinin bulunduğu bir ligde forma giymek istiyor. Bu noktada Süper Lig öne çıkıyor.
ATMOSFERE HAYRAN KALDI
Gabriel Barbosa'nın Türkiye'deki futbol ortamını uzun süredir yakından takip ettiği öğrenildi. Özellikle büyük kulüplerin taraftar desteği ve derbi maçlarında oluşan atmosfer, Brezilyalı golcünün ilgisini çekti. Oyuncu, kariyerinin bu bölümünde sadece ekonomik şartların değil, mücadele edeceği ortamın da önemli olduğunu düşünüyor. Türkiye'deki yoğun futbol tutkusu da yıldız ismin kararında önemli bir faktör haline geldi.
SALAH GİBİ YENİ BİR MEYDAN OKUMA
Muhammed Salah'ın Trabzonspor'u tercih ederek kariyerine Süper Lig'de devam etmesi de Türkiye'nin yıldız futbolcular açısından yükselen cazibesini ortaya koydu. Brezilyalı oyuncu da kariyerinde benzer şekilde yeni bir meydan okuma arıyor. Avrupa futbolunun yüksek rekabetinden uzaklaşmak istemeyen deneyimli golcü, aynı zamanda kendisini yeniden büyük bir futbol atmosferinin içinde görmek istiyor. Bu nedenle Türkiye seçeneği ciddi şekilde masada bulunuyor.
ADRESİ ÜÇ BÜYÜKLER
Yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelmesi halinde adresi ise üç büyüklerden biri olabilir. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Brezilyalı golcünün ilgisini çeken kulüpler arasında bulunuyor. Üç takımın da geniş taraftar kitlesi, şampiyonluk hedefleri ve Avrupa kupalarında mücadele etmesi yıldız ismin dikkatini çekiyor. Özellikle İstanbul derbilerinin oluşturduğu atmosferin oyuncu üzerinde büyük etki bıraktığı öğrenildi.
DERBİLERİ YAŞAMAK İSTİYOR
Brezilyalı forvetin Süper Lig'e bakışında derbi maçlarının da özel bir yeri var. Galatasaray-Fenerbahçe, Beşiktaş-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmalarındaki atmosferi yakından takip eden yıldız futbolcu, böylesine yüksek baskılı maçlarda forma giymeye sıcak bakıyor. Bu nedenle Türkiye'den gelecek ciddi bir teklif, oyuncunun kariyer planını değiştirebilir.
GELECEĞİ BELİRSİZ
Yıldız golcünün mevcut kulübündeki geleceği de henüz kesinlik kazanmadı. Kariyerinde yeniden çıkış yakalayan futbolcunun performansı farklı kulüplerin de dikkatini çekerken, oyuncunun önündeki seçenekleri sezon sonunda değerlendirmesi bekleniyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinde ise ara transfer dönemi yaklaşırken yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor.
31 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Gabigol, son dönemde sergilediği performansla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Brezilyalı yıldız, çıktığı 42 karşılaşmada 21 kez rakip fileleri havalandırırken 10 da asist yaptı. Deneyimli santrfor böylece 31 gole doğrudan katkı sağlayarak hücumdaki etkisini bir kez daha gösterdi.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan birinin transfer için somut adım atması halinde Süper Lig'de çok ses getirecek bir transfer yarışının başlaması bekleniyor. Gabigol'ün geleceğine ilişkin karar önümüzdeki dönemde netleşecek.