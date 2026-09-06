Formula 1'de Kimi Antonelli'den inanılmaz zafer! 19. sıradan başladı İtalya'yı fethetti
Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde unutulmaz bir yarış yaşandı. Mercedes pilotu Kimi Antonelli, motor cezası nedeniyle 19. sıradan başladığı mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza atarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Kimi Antonelli, İtalya Grand Prix'sine motor cezası nedeniyle 19. sıradan başladı. Mercedes'in genç pilotu, yarışın başlamasıyla birlikte yükselişe geçti ve rakiplerini birer birer geride bıraktı. Antonelli, gösterdiği performansın ardından yarışı ilk sırada tamamlayarak İtalya'da zafere ulaştı.
MERCEDES İLK İKİ SIRAYI ALDI
Mercedes adına yarışın bir diğer dikkat çeken ismi George Russell oldu. Russell, mücadeleyi ikinci sırada tamamlayarak takım arkadaşının hemen arkasında finiş gördü. Böylece Mercedes pilotları İtalya Grand Prix'sinde ilk iki sırayı aldı.
VERSTAPPEN ÜÇÜNCÜ OLDU
Red Bull pilotu Max Verstappen ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. İtalya Grand Prix'sinde podyum Kimi Antonelli, George Russell ve Max Verstappen'den oluştu.
LECLERC YARIŞ DIŞI KALDI
Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde Ferrari'nin evinde büyük şok yaşandı. Charles Leclerc, Monza'da 6 yıl önce kaza yaptığı Parabolica virajında yeniden bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Kazanın ardından güvenlik aracı piste çıktı.
İTALYA GRAND PRIX'Sİ İLK 3
1. Kimi Antonelli — Mercedes
2. George Russell — Mercedes
3. Max Verstappen — Red Bull