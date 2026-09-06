Kimi Antonelli, İtalya Grand Prix'sine motor cezası nedeniyle 19. sıradan başladı. Mercedes'in genç pilotu, yarışın başlamasıyla birlikte yükselişe geçti ve rakiplerini birer birer geride bıraktı. Antonelli, gösterdiği performansın ardından yarışı ilk sırada tamamlayarak İtalya'da zafere ulaştı.

Max Verstappen yarışı 3. sırada tamamladı

MERCEDES İLK İKİ SIRAYI ALDI

Mercedes adına yarışın bir diğer dikkat çeken ismi George Russell oldu. Russell, mücadeleyi ikinci sırada tamamlayarak takım arkadaşının hemen arkasında finiş gördü. Böylece Mercedes pilotları İtalya Grand Prix'sinde ilk iki sırayı aldı.