Fenerbahçe şampiyonluk için dev adım attı! Beşiktaş karşısında seriyi 2-1'e getirdi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, özellikle ikinci yarıdaki etkili performansıyla kritik bir galibiyete imza attı.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 82-71 yenerek final serisinde 2-1 öne geçti.
- Maçın ilk çeyreğini Beşiktaş GAİN 23-19 önde tamamladı.
- Fenerbahçe Beko, devre arasına 43-40 üstün girdi.
- Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko 64-58 öne geçti ve maçı 82-71 kazandı.
- Fenerbahçe Beko, serinin dördüncü maçını kazanırsa şampiyon olacak.
Karşılaşmaya taraftar desteğini arkasına alarak başlayan Beşiktaş GAİN, ilk periyodu 23-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Fenerbahçe Beko, hücumda ritmini buldu ve devre arasına 43-40 üstün girmeyi başardı.
FARKI AÇTILAR
Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen eline alan sarı-lacivertliler, final periyoduna 64-58 önde girdi. Son bölümde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, parkeden 82-71 galip ayrıldı.
SERİDE DURUM 2-1
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, final serisinde 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Basketbol Süper Ligi play-off finalinde üç galibiyete ulaşan takım 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.
ÇEYREK SONUÇLARI
1. Çeyrek: Beşiktaş GAİN 23-19 Fenerbahçe Beko
Devre: Beşiktaş GAİN 40-43 Fenerbahçe Beko
3. Çeyrek: Beşiktaş GAİN 58-64 Fenerbahçe Beko
Maç Sonucu: Beşiktaş GAİN 71-82 Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko, serinin dördüncü maçında kazanması halinde şampiyonluğa adını yazdıracak.