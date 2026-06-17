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Fenerbahçe şampiyonluk için dev adım attı! Beşiktaş karşısında seriyi 2-1'e getirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, özellikle ikinci yarıdaki etkili performansıyla kritik bir galibiyete imza attı.

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Fenerbahçe şampiyonluk için dev adım attı! Beşiktaş karşısında seriyi 2-1'e getirdi
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  • Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 82-71 yenerek final serisinde 2-1 öne geçti.
  • Maçın ilk çeyreğini Beşiktaş GAİN 23-19 önde tamamladı.
  • Fenerbahçe Beko, devre arasına 43-40 üstün girdi.
  • Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko 64-58 öne geçti ve maçı 82-71 kazandı.
  • Fenerbahçe Beko, serinin dördüncü maçını kazanırsa şampiyon olacak.

Karşılaşmaya taraftar desteğini arkasına alarak başlayan Beşiktaş GAİN, ilk periyodu 23-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Fenerbahçe Beko, hücumda ritmini buldu ve devre arasına 43-40 üstün girmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain'i yenerek seriyi 2-1'e taşıdıFenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain'i yenerek seriyi 2-1'e taşıdı

FARKI AÇTILAR

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen eline alan sarı-lacivertliler, final periyoduna 64-58 önde girdi. Son bölümde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, parkeden 82-71 galip ayrıldı.

SERİDE DURUM 2-1

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, final serisinde 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Basketbol Süper Ligi play-off finalinde üç galibiyete ulaşan takım 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.

Fenerbahçe Beko 4. maçı kazanması halinde şampiyon olacakFenerbahçe Beko 4. maçı kazanması halinde şampiyon olacak

ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek: Beşiktaş GAİN 23-19 Fenerbahçe Beko
Devre: Beşiktaş GAİN 40-43 Fenerbahçe Beko
3. Çeyrek: Beşiktaş GAİN 58-64 Fenerbahçe Beko
Maç Sonucu: Beşiktaş GAİN 71-82 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, serinin dördüncü maçında kazanması halinde şampiyonluğa adını yazdıracak.

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Fenerbahçe şampiyonluk için dev adım attı! Beşiktaş karşısında seriyi 2-1'e getirdi-4 Fenerbahçe şampiyonluk için dev adım attı! Beşiktaş karşısında seriyi 2-1'e getirdi-5 Fenerbahçe şampiyonluk için dev adım attı! Beşiktaş karşısında seriyi 2-1'e getirdi-6

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