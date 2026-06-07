Alexander Zverev tarih yazdı! Roland Garros'ta ilk kez şampiyon

Zverev, daha önce birçok kez grand slam final ve yarı finalinde mücadele etmişti.

Dört saati aşan mücadelede kazanan taraf Zverev oldu.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkekler finali nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Paris'te oynanan final karşılaşmasında Alman tenisçi Alexander Zverev ile İtalyan raket Flavio Cobolli kozlarını paylaştı.

Alexander Zverev zafer sonrası ağladı

4 SAAT 16 DAKİKALIK DEV FİNAL

Turnuvanın 2 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Alexander Zverev, finalde 10 numaralı seribaşı Flavio Cobolli karşısında zaman zaman zorlansa da kritik anlarda üstünlüğünü ortaya koydu.

Toplam 4 saat 16 dakika süren mücadelede Alman tenisçi rakibini 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 3-2 mağlup etti.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ardından Zverev kariyerinin en önemli başarısına ulaştı.

İLK GRAND SLAM ZAFERİ

Uzun yıllardır dünya tenisinin en üst seviyesinde mücadele eden Alexander Zverev, daha önce grand slam turnuvalarında birçok kez final ve yarı final heyecanı yaşamıştı.

Alman raket, Roland Garros'ta elde ettiği zaferle kariyerindeki ilk grand slam kupasını kazanarak önemli bir eşiği geride bıraktı.