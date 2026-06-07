Alexander Zverev tarih yazdı! Roland Garros'ta ilk kez şampiyon
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Alexander Zverev, Flavio Cobolli'yi 3-2 mağlup ederek kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı.
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- Alexander Zverev, Fransa Açık'ta (Roland Garros) İtalyan tenisçi Flavio Cobolli'yi 3-2 yenerek kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı.
- Turnuvanın 2 numaralı seribaşı Zverev, finalde 10 numaralı seribaşı Cobolli'yi 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 ve 6-1'lik setlerle geçti.
- Paris'te oynanan final maçı 4 saat 16 dakika sürdü.
- Cobolli, özellikle dördüncü sette gösterdiği mücadeleyle maçı beşinci sete taşıdı.
- Zverev, daha önce birçok kez grand slam final ve yarı finalinde mücadele etmişti.
Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkekler finali nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Paris'te oynanan final karşılaşmasında Alman tenisçi Alexander Zverev ile İtalyan raket Flavio Cobolli kozlarını paylaştı.
Dört saati aşan mücadelede kazanan taraf Zverev oldu.
4 SAAT 16 DAKİKALIK DEV FİNAL
Turnuvanın 2 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Alexander Zverev, finalde 10 numaralı seribaşı Flavio Cobolli karşısında zaman zaman zorlansa da kritik anlarda üstünlüğünü ortaya koydu.
Toplam 4 saat 16 dakika süren mücadelede Alman tenisçi rakibini 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 3-2 mağlup etti.
Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ardından Zverev kariyerinin en önemli başarısına ulaştı.
İLK GRAND SLAM ZAFERİ
Uzun yıllardır dünya tenisinin en üst seviyesinde mücadele eden Alexander Zverev, daha önce grand slam turnuvalarında birçok kez final ve yarı final heyecanı yaşamıştı.
Alman raket, Roland Garros'ta elde ettiği zaferle kariyerindeki ilk grand slam kupasını kazanarak önemli bir eşiği geride bıraktı.
COBOLLI'DEN BÜYÜK DİRENİŞ
Turnuvanın sürpriz isimlerinden biri olan Flavio Cobolli ise final boyunca güçlü bir performans ortaya koydu.
Özellikle dördüncü sette gösterdiği mücadeleyle maçı karar setine taşıyan İtalyan tenisçi, kariyerinin ilk grand slam finalinde önemli bir tecrübe kazandı.
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