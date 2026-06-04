Bahçeşehir Koleji Beşiktaş GAİN'i 101-79 yenip seriyi eşitledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN karşısında kritik bir galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanan mücadelede Bahçeşehir Koleji rakibini 101-79 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.