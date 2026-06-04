Bahçeşehir Koleji Beşiktaş GAİN'i 101-79 yenip seriyi eşitledi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 101-79 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Konuk ekip, etkili hücum performansıyla seriye yeniden denge getirdi.
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- Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 101-79 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.
- Bahçeşehir Koleji üçüncü çeyrekte yaptığı atılımla 74-64 üstünlük yakalayarak maçın kırılma noktasını oluşturdu.
- Bahçeşehir Koleji'nde Flynn 20, İsmet Akpınar 17, Hale 15 sayı ile öne çıktı.
- Beşiktaş GAİN ikinci çeyreğin sonunda yakaladığı 13-2'lik seriyle ilk yarıyı 48-43 önde tamamladı.
- Serinin üçüncü maçı 6 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN karşısında kritik bir galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanan mücadelede Bahçeşehir Koleji rakibini 101-79 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.
BAHÇEŞEHİR HIZLI BAŞLADI
Karşılaşmaya etkili giren Bahçeşehir Koleji, ilk dakikalardan itibaren skor üstünlüğünü ele geçirdi. Konuk ekip ilk 5 dakikayı 11-5 önde geçerken, ilk çeyreği de 22-20 üstün tamamladı.
BEŞİKTAŞ DEVREYE ÖNDE GİRDİ
İkinci periyotta Bahçeşehir Koleji farkı çift hanelere kadar çıkardı. 16. dakikada skor 41-31'e gelirken, Beşiktaş GAİN devrenin son bölümünde büyük bir reaksiyon gösterdi.
Siyah-beyazlılar yakaladığı 13-2'lik seriyle geri döndü ve ilk yarıyı 48-43 önde tamamladı.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK KIRILMA ANI OLDU
İkinci yarıya etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, özellikle dış atışlarda yüksek yüzde yakaladı.
İsmet Akpınar'ın üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle skor 60-60'a geldi.
Periyodun son bölümünde temposunu artıran konuk ekip, Flynn'in üçlüğüyle son çeyreğe 74-64 üstün girdi.
SON ÇEYREKTE FARK AÇILDI
Final periyodunda oyun kontrolünü tamamen eline alan Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ın geri dönüş girişimlerine izin vermedi.
Hücumda üretkenliğini sürdüren konuk ekip mücadeleyi 22 sayı farkla 101-79 kazanarak seride eşitliği sağladı.
FLYNN VE İSMET AKPINAR ÖNE ÇIKTI
Bahçeşehir Koleji'nde Flynn 20, İsmet 17, Hale 15, Ponitka 13 ve Cavanaugh 13 sayı ile oynadı.
Beşiktaş GAİN'de ise Lemar 14, Thomas 11 ve Anthony Brown 10 sayıyla mücadele etti.
SERİDE DURUM 1-1
Bu sonucun ardından yarı final serisinde durum 1-1'e geldi.
Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmenin üçüncü karşılaşması 6 Haziran Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.