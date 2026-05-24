Premier Lig'in finalinde hüzün, veda ve rekor
Dünyanın en çok izlenen ligi Premeir Lig'de 38. hafta maçları oynandı. Eş zamanlı başlayan karşılaşmalarda Pep Guardiola Manchester City'e ve Mo Salah Liverpool'a veda etti. Bruno Fernandes asist rekoru kırdı. West Ham Untied ise küme düştü.
- Manchester United, Premier Lig'in son haftasında Brighton & Hove Albion'u 3-0 mağlup etti.
- Bruno Fernandes, sezonu 21 asistle tamamlayarak Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan futbolcu oldu.
- Sunderland, Chelsea'yi 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
- Arsenal, Crystal Palace'ı 2-1 yenerek sezonu lider tamamladı.
- Manchester City, Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu ve Pep Guardiola kulüpteki son maçına çıktı.
Manchester United, Premier Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Brighton & Hove Albion F.C. ile karşı karşıya geldi.
The Amex'te oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Patrick Dorgu, 44. dakikada Bryan Mbeumo ve 48. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.
Kırmızı Şeytanlar, etkili oyunuyla sezonu galibiyetle tamamladı.
BRUNO FERNANDES TARİHE GEÇTİ
Bruno Fernandes karşılaşmada yaptığı asistle Premier Lig tarihine geçti.
Portekizli yıldız, sezonu 21 asistle tamamlayarak Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan futbolcu oldu.
FERDİ 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadioglu mücadeleye ilk 11'de başladı.
Başarılı futbolcu karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.
Manchester United'da forma giyen Altay Bayindir ise mücadelede yedek kulübesinde kaldı.
MANCHESTER UNITED SEZONU 3. SIRADA BİTİRDİ
Bu sonucun ardından Manchester United ligi 71 puanla 3. sırada tamamladı.
Brighton ise son haftaya UEFA Avrupa Ligi potasında girmesine rağmen sezonu 53 puanla 8. sırada bitirdi ve UEFA Konferans Ligi bileti aldı.
Premier Lig'in son haftasında Sunderland, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Sunderland Avrupa Ligi bileti alırken, Chelsea Avrupa kupalarının dışında kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Sunderland ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Stadium of Light'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Sunderland 2-1 kazandı.
SUNDERLAND 2 GOLLE KAZANDI
Sunderland'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Trai Hume ve 50. dakikada Malo Gusto kendi kalesine attı.
Chelsea, 56. dakikada Cole Palmer'ın golüyle farkı 1'e indirdi.
CHELSEA 10 KİŞİ KALDI
Londra ekibinde Wesley Fofana, 62. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu kartın ardından Chelsea kalan bölümde maçı 10 kişi tamamladı.
SUNDERLAND AVRUPA LİGİ'NE GİTTİ
Bu galibiyetle puanını 54'e çıkaran Sunderland, Premier Lig'e yükseldiği sezonu 7. sırada bitirdi.
Ev sahibi ekip, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.
CHELSEA AVRUPA'NIN DIŞINDA KALDI
Chelsea ise 52 puanda kaldı ve sezonu 10. sırada tamamladı.
Maviler, son hafta yenilgisiyle Avrupa kupalarına katılma hakkını kaybetti.
TOPÇULAR DEPLASMANDA GALİP
Premier Lig'de şampiyonluğunu daha önce ilan eden Arsenal, sezonun son haftasında Crystal Palace deplasmanında kazandı. Londra ekibi sezonu zirvede tamamlarken gözünü Şampiyonlar Ligi finaline çevirdi.
Arsenal F.C., Premier Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Crystal Palace F.C. ile karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi Topçular 2-1 kazandı.
ARSENAL İKİ GOLLE KAZANDI
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Gabriel Jesus ve 48. dakikada Noni Madueke kaydetti.
Crystal Palace'ın tek golü ise 89. dakikada Jean-Philippe Mateta'dan geldi.
SEZONU ZİRVEDE TAMAMLADI
Premier Lig'de şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Arsenal, bu galibiyetle sezonu 85 puanla lider tamamladı.
Crystal Palace ise ligi 45 puanla kapattı.
GÖZLER AVRUPA FİNALLERİNDE
Premier Lig sezonunun tamamlanmasının ardından iki takım da Avrupa'da final heyecanı yaşayacak.
Arsenal, 30 Mayıs Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain F.C. ile karşı karşıya gelecek.
Crystal Palace ise 27 Mayıs Çarşamba günü UEFA Konferans Ligi finalinde Rayo Vallecano ile mücadele edecek.
Premier Lig'in son haftasında Manchester City, sahasında Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu. Pep Guardiola, Bernardo Silva ve John Stones, Etihad'da son maçlarına çıktı.
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya geldi.
Etihad'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Aston Villa 2-1 kazandı.
CITY ÖNE GEÇTİ AMA KORUYAMADI
Manchester City, 23. dakikada Antoine Semenyo'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Aston Villa, ikinci yarıda Ollie Watkins ile geri döndü. İngiliz golcü, 47 ve 61. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.
GUARDIOLA'DAN TARİHİ VEDA
Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Aston Villa maçıyla birlikte kulüpteki son karşılaşmasına çıktı.
10 yıllık Manchester City kariyerini noktalayan İspanyol teknik adam, 593 maçla kulüp tarihinde en çok maça çıkan teknik direktör oldu.
BERNARDO VE STONES DA VEDA ETTİ
Manchester City'de Bernardo Silva ve John Stones da Etihad'da son kez sahaya çıktı.
Tribünlerde ise eski takım arkadaşları Ederson, İlkay Gündoğan ve Fernandinho, veda gecesinde takıma destek verdi.
ASTON VILLA İLK 4'TE BİTİRDİ
Bu sonucun ardından Manchester City sezonu 78 puanla ikinci sırada tamamladı.
Aston Villa ise 65 puana yükseldi ve Premier Lig'i dördüncü sırada bitirdi.
Premier Lig'in son haftasında West Ham United, sahasında Leeds United'ı 3-0 mağlup etti. Ancak Tottenham'ın galibiyeti sonrası Londra ekibi küme düşmekten kurtulamadı.
West Ham United F.C. ile Leeds United F.C., Premier Lig'in 38. ve son haftasında karşı karşıya geldi.
Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi West Ham 3-0 kazandı.
WEST HAM İKİNCİ YARIDA AÇILDI
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Taty Castellanos, 79. dakikada Jarrod Bowen ve 90+4. dakikada Callum Wilson kaydetti.
West Ham, etkili oyunuyla sezonu galibiyetle tamamladı.
GALİBİYET YETMEDİ
Londra temsilcisi, aldığı galibiyete rağmen Premier Lig'de kalmayı başaramadı.
Tottenham'ın haftayı galibiyetle kapatmasının ardından West Ham United, Wolves ve Burnley'nin ardından Premier Lig'den düşen üçüncü takım oldu.
LEEDS SEZONU 47 PUANLA TAMAMLADI
Leeds United ise sezonu 47 puanla tamamladı.
Konuk ekip, son hafta mağlubiyetine rağmen ligde kalmayı başardı.
PREMIER LIG'E VEDA ETTİLER
West Ham United böylece Premier Lig'deki macerasına dramatik şekilde veda etti.
Ev sahibi ekip, sezonu 39 puanla tamamladı.