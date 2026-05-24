Premier Lig'in finalinde hüzün, veda ve rekor

Manchester City, Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu ve Pep Guardiola kulüpteki son maçına çıktı.

Manchester United, Premier Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Brighton & Hove Albion F.C. ile karşı karşıya geldi.

The Amex'te oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Patrick Dorgu, 44. dakikada Bryan Mbeumo ve 48. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

Kırmızı Şeytanlar, etkili oyunuyla sezonu galibiyetle tamamladı.

BRUNO FERNANDES TARİHE GEÇTİ

Bruno Fernandes karşılaşmada yaptığı asistle Premier Lig tarihine geçti.

Portekizli yıldız, sezonu 21 asistle tamamlayarak Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan futbolcu oldu.

FERDİ 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadioglu mücadeleye ilk 11'de başladı.

Başarılı futbolcu karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

Manchester United'da forma giyen Altay Bayindir ise mücadelede yedek kulübesinde kaldı.

MANCHESTER UNITED SEZONU 3. SIRADA BİTİRDİ

Bu sonucun ardından Manchester United ligi 71 puanla 3. sırada tamamladı.

Brighton ise son haftaya UEFA Avrupa Ligi potasında girmesine rağmen sezonu 53 puanla 8. sırada bitirdi ve UEFA Konferans Ligi bileti aldı.