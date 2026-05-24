Esenler Erokspor - Çorum FK | 1. Lig Play-off Final maçı CANLI
1. Lig'de kader günü geldi. Erzurumspor FK ve Amedspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. takım belli oluyor. Esenler Erokspor ile Çorum FK kozlarını Konya'da paylaşıyor. İki tarafın da tek hedefi adını en üst organizasyona yazdırabilmek. Esenler Erokspor - Çorum FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
79. TAKIM BEKLENİYOR
Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor. Esenler Erokspor ile Çorum FK arasında oynanacak play-off finalini kazanan ekip, Süper Lig tarihinin 79. takımı olacak.
İLK KEZ SÜPER LİG HEYECANI
Amed Sportif Faaliyetler'in 78. Süper Lig temsilcisi olmasının ardından gözler play-off finaline çevrildi.
Esenler Erokspor veya Çorum FK, finali kazanması halinde tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek.
ESENLER EROKSPOR DOĞRUDAN FİNALDE
Ligde son haftaya kadar ilk 2 iddiasını sürdüren Esenler Erokspor, sezonu 3. sırada tamamladı.
İstanbul temsilcisi bu sonuçla doğrudan play-off finaline yükseldi.
Lig bittikten sonra teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayıran Esenler Erokspor, takımı Güray Gündoğdu'ya emanet etti.
ÇORUM FK İKİ TUR GEÇTİ
Çorum FK sezona Tahsin Tam yönetiminde başladı.
Sezon içinde Çağdaş Çavuş, Hüseyin Eroğlu ve Uğur Uçar'ın görev yaptığı kırmızı-siyahlı ekip, lig etabını 4. sırada tamamladı.
Çorum FK, play-off yolunda Ankara Keçiörengücü ve Bodrum FK'yi saf dışı bırakarak finale yükseldi.
İKİ TAKIM 7. KEZ KARŞILAŞACAK
Esenler Erokspor ile Çorum FK, profesyonel liglerde 7. kez rakip olacak.
Daha önce oynanan 6 maçta iki takım da 2'şer galibiyet aldı. Diğer 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
KONYA 4. KEZ FİNALE EV SAHİBİ
Play-off finali Konya'da 4. kez oynanacak.
Konya'da daha önce 1994-1995 sezonunda Eskişehirspor, 2000-2001 sezonunda Malatyaspor ve 2015-2016 sezonunda Alanyaspor Süper Lig vizesi aldı.
PLAY-OFF'TA EN ÇOK KASIMPAŞA GÜLDÜ
1. Lig'de play-off sistemi 31. kez uygulanıyor.
Daha önce play-off'tan 23 farklı ekip Süper Lig'e yükseldi.
Bu süreçte Kasımpaşa, 3 kez Süper Lig'e çıkarak play-off'tan en fazla yükselen takım oldu.