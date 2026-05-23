A Milli Takım'a bir şok daha! Kerem Aktürkoğlu da sakatlandı
2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım’da Kerem Aktürkoğlu korkuttu. Milli futbolcu, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı. Başarılı futbolcu Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'dan sonra sakatlanan dördüncü oyuncu oldu.
A Milli Takım'ın hazırlık kampında can sıkıcı bir gelişme yaşandı. Vincenzo Montella yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekipte Kerem Aktürkoğlu sakatlık yaşadı.
ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI
Milli futbolcu, Riva'daki antrenman sırasında sakatlandı. Yaşadığı problem sonrası çalışmaya devam edemeyen Kerem Aktürkoğlu'nun idmanı yarıda bıraktığı belirtildi.
KENARDA TEDAVİ EDİLDİ
Haberde, yıldız futbolcunun saha kenarında sağlık ekibi tarafından tedavi edildiği aktarıldı.
Kerem'in son durumuna ilişkin detaylı kontrollerin yapılmasının beklendiği ifade edildi.
MONTELLA YAKINDAN TAKİP EDİYOR
2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık sürecinde yaşanan bu gelişme teknik heyette endişe yarattı.
Montella'nın, milli yıldızın sağlık durumuyla ilgili gelecek raporu yakından takip ettiği öğrenildi.
DÜNYA KUPASI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesinde hazırlık kampını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor.
Ay-yıldızlı ekip, hazırlık maçlarıyla turnuva öncesi son provasını yapacak.