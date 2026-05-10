Premier League'in 36. haftasında lider Arsenal, deplasmanda West Ham United ile karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 1-0 kazanarak şampiyonluk yarışında hata yapmadı.
TROSSARD SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmanın uzun bölümü golsüz eşitlikle geçilirken Arsenal'e galibiyeti getiren gol 83. dakikada geldi.
Belçikalı yıldız Leandro Trossard, attığı golle takımına kritik 3 puanı kazandırdı.
VAR KARARI MAÇA DAMGA VURDU
Ev sahibi West Ham United, 90+5. dakikada beraberlik golünü buldu.
Ancak yaklaşık 3 dakika süren VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Arsenal sahadan 1-0 galip ayrıldı.
ARSENAL LİDERLİĞİNİ KORUDU
Bu sonuçla birlikte teknik direktör Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal puanını 79'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Bir maçı eksik olan en yakın takipçisi Manchester City ise 74 puanda kaldı.
Küme düşme hattındaki West Ham United ise 36 puanda kaldı.
SON 2 HAFTAYA GİRİLDİ
Premier Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala Arsenal şampiyonluk yarışında avantajını korudu.
Londra temsilcisi gelecek hafta Burnley'i ağırlayacak.
West Ham United ise deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.