İptal edilen gol ipten aldı! Arsenal West Ham United'ı 1-0 yendi

Premier Lig’in 36. haftasında Arsenal, deplasmanda West Ham United’ı Leandro Trossard’ın golüyle 1-0 mağlup etti. Liderliğini sürdüren Londra ekibi şampiyonluk yarışında kritik bir virajı kayıpsız geçti. Uzatmada iptal edilen gol ise Topçular'ı ipten aldı.

  • Arsenal, Premier League'in 36. haftasında West Ham United'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
  • Arsenal'e galibiyeti getiren golü 83. dakikada Leandro Trossard attı.
  • West Ham United'ın 90+5. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi.
  • Bu galibiyetle Arsenal, puanını 79'a çıkararak liderliğini sürdürdü.
  • Premier Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala Arsenal, şampiyonluk yarışında avantajını korudu.

Premier League'in 36. haftasında lider Arsenal, deplasmanda West Ham United ile karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 1-0 kazanarak şampiyonluk yarışında hata yapmadı.

Arsenal'in golünü Trossarda attı

Karşılaşmanın uzun bölümü golsüz eşitlikle geçilirken Arsenal'e galibiyeti getiren gol 83. dakikada geldi.

Belçikalı yıldız Leandro Trossard, attığı golle takımına kritik 3 puanı kazandırdı.

West Ham'ın attığı golün VAR'dan dönmesi Arsenal'e 3 puanı getirdi

Ev sahibi West Ham United, 90+5. dakikada beraberlik golünü buldu.

Ancak yaklaşık 3 dakika süren VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Arsenal sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Arsenal liderliğini korudu

Bu sonuçla birlikte teknik direktör Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal puanını 79'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Bir maçı eksik olan en yakın takipçisi Manchester City ise 74 puanda kaldı.

Küme düşme hattındaki West Ham United ise 36 puanda kaldı.

Arsenal Burnley'i ağırlayacak

Premier Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala Arsenal şampiyonluk yarışında avantajını korudu.

Londra temsilcisi gelecek hafta Burnley'i ağırlayacak.

West Ham United ise deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.

