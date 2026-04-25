OSIMHEN'İN DURUMU NETLEŞTİ

EN ÇOK SPOREL ATTI

REKABETİN GOLCÜLERİ VE REKORLARI

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde en çok gol atan isim Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel oldu. Sporel, rakibine karşı 27 gol kaydetti. Onu 24 golle Alaattin Baydar, 20 golle Lefter Küçükandonyadis ve 19 golle Metin Oktay izledi. İki takım arasındaki maçlarda en çok forma giyen isim ise Galatasaray kalesini 55 kez koruyan Turgay Şeren olarak kayıtlara geçti.

SEYİRCİ REKORU VE İLGİNÇ AYRINTILAR

İki takım arasındaki en az seyircili maçı 1922’de İttihat Sahası’nda yalnızca 14 kişi izledi. En yüksek seyirci sayısına ise 21 Eylül 2003’te Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki lig maçında ulaşıldı. O karşılaşmayı 70 bin 125 kişi takip etti. Rekabetin 117 yıllık tarihinde 19 farklı statta maç oynanırken, birçok futbolcu iki takımın da formasını giydi ve bu büyük rekabette farklı dönemlerde önemli izler bıraktı.