OSIMHEN'İN DURUMU NETLEŞTİ

İKİ YILDIZ OYNAYACAK MI?
Süper Lig’de şampiyonluğu yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi iki takım cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray’da Victor Osimhen için karar verilirken, Fenerbahçe’de Marco Asensio’nun durumu teknik heyetin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.
OKAN BURUK KARARINI VERDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Fenerbahçe derbisinde Victor Osimhen’i ilk 11’de oynatmaya karar verdiği belirtildi. Tüm hazırlıklarını Fenerbahçe’yi yenmek üzerine yapan tecrübeli çalıştırıcının, sakatlıktan dönen Nijeryalı yıldızı doğrudan ilk 11’de değerlendireceği aktarıldı.
Bu kararla birlikte Mauro Icardi’nin yeniden yedek kulübesine çekileceği ve Galatasaray’ın hücum hattında Osimhen tercihiyle sahaya çıkacağı ifade edildi.
FENERBAHÇE'DE GÖZLER ASENSIO'DA
Fenerbahçe’de derbi hazırlıklarının en önemli başlıklarından biri Marco Asensio’nun son durumu oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan İspanyol futbolcu çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.
Normal şartlarda derbiye yetişmesinin zor olduğu belirtilen Asensio için tüm imkanların zorlandığı kaydedildi. Yıldız oyuncunun, maçın öneminin farkında olduğu ve forma giymek istediği ifade edildi.
TEKNİK HEYET İKİ PLAN HAZIRLADI
Fenerbahçe teknik heyetinin Marco Asensio için iki ayrı plan üzerinde durduğu belirtildi. İlk plan, deneyimli futbolcunun ilk 11’de başlayıp hücumda Anderson Talisca ile birlikte görev yapması.
İkinci plan ise Asensio’nun maçın son yarım saatlik bölümünde oyuna dahil edilmesi. Sarı-lacivertlilerin önde olması halinde oyunu tutmak, gole ihtiyaç duyulması halinde ise Asensio ile sonuca gitmek istediği aktarıldı.
Maç saati verilecek kararın ardından Asensio’nun derbideki rolü netleşecek.
REKABETİN GOLCÜLERİ VE REKORLARI
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde en çok gol atan isim Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel oldu. Sporel, rakibine karşı 27 gol kaydetti. Onu 24 golle Alaattin Baydar, 20 golle Lefter Küçükandonyadis ve 19 golle Metin Oktay izledi. İki takım arasındaki maçlarda en çok forma giyen isim ise Galatasaray kalesini 55 kez koruyan Turgay Şeren olarak kayıtlara geçti.
SEYİRCİ REKORU VE İLGİNÇ AYRINTILAR
İki takım arasındaki en az seyircili maçı 1922’de İttihat Sahası’nda yalnızca 14 kişi izledi. En yüksek seyirci sayısına ise 21 Eylül 2003’te Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki lig maçında ulaşıldı. O karşılaşmayı 70 bin 125 kişi takip etti. Rekabetin 117 yıllık tarihinde 19 farklı statta maç oynanırken, birçok futbolcu iki takımın da formasını giydi ve bu büyük rekabette farklı dönemlerde önemli izler bıraktı.
SON 10 RESMİ MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN
Genel rekabette Fenerbahçe önde olsa da son dönemin tablosunda Galatasaray dikkat çekiyor. İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta sarı-kırmızılı ekip 5 kez kazanırken, Fenerbahçe 2 galibiyet alabildi. Üç karşılaşma beraberlikle bitti. Bu süreçte Galatasaray 15, Fenerbahçe ise 6 gol kaydetti.
REKABETİN İLKLERİ VE TARİHİ NOTLARI
Rekabette ilk golü Galatasaraylı Emin Bülent Serdaroğlu attı. Galatasaray ilk 7 maçta rakibinden gol yemedi. Fenerbahçe ise Galatasaray karşısındaki ilk galibiyetini ve ilk golünü 4 Ocak 1914’te Union Club sahasında oynanan maçta aldı. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray’a karşı ilk golünü Hasan Kamil Sporel kaydetti.
BİR DAKİKALIK DERBİ HAFIZALARA KAZINDI
İki takım arasında 7 Nisan 2024’te Şanlıurfa’da oynanan TFF Süper Kupa maçı rekabet tarihinin en sıra dışı mücadelelerinden biri oldu. Fenerbahçe’nin 19 Yaş Altı Takımı ile çıktığı karşılaşmada Galatasaray Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından sarı-lacivertli ekip sahadan çekildi ve maç hükmen 3-0 Galatasaray lehine tescillendi.
EN FARKLI VE ÇOK GÖRÜLEN SONUÇ
Rekabette en farklı galibiyeti Galatasaray, 12 Şubat 1911’deki İstanbul Ligi maçında 7-0’lık skorla aldı. Fenerbahçe ise en farklı galibiyetini 6 Kasım 2002’de Kadıköy’de oynanan lig maçında 6-0 kazanarak elde etti. Bu rekabette en çok görülen skor 1-0 oldu. Tam 75 maç bu sonuçla tamamlandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak derbiyle tarihte 406. kez karşı karşıya gelecek. 17 Ocak 1909’da Papazın Çayırı’nda oynanan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette genel tabloda Fenerbahçe üstün durumda. Sarı-lacivertliler 405 maçın 150’sini kazanırken, sarı-kırmızılı ekip 130 galibiyet aldı. 125 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 546, Galatasaray ise 505 gol attı.
LİGDE 138. SINAV
İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 137 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 53, Galatasaray 38 galibiyet elde etti. 46 lig maçında eşitlik bozulmadı. Lig gollerinde de sarı-lacivertliler 165’e 134’lük üstünlük kurdu.