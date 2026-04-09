Camp Nou'da oynanan çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid, Barcelona'yı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Karşılaşmada Diego Simeone'nin ekibi, aldığı galibiyetle yarı final yolunda önemli bir adım attı.

Barcelona cephesinin itirazı, ikinci yarının başında yaşanan pozisyonda yoğunlaştı. Katalan ekibi, Atletico Madrid savunmasında Marc Pubill'in ceza alanı içinde topa elle müdahale ettiğini savunurken, hakem Istvan Kovacs oyunu devam ettirdi. VAR'dan da müdahale gelmemesi, ev sahibi ekipte büyük tepkiye neden oldu.

"SORUŞTURMA BAŞLATILMALI" TALEBİ

Barcelona, yaptığı resmi başvuruda hakem yönetiminin mevcut kurallara aykırı olduğunu savundu. Kulüp, UEFA'dan hem yaşanan pozisyonun incelenmesini hem de hakem ekibiyle ilgili soruşturma açılmasını istedi. Ayrıca kulübün, hakem iletişim kayıtlarına erişim ve hatanın resmen kabul edilmesi yönünde talepte bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada;

"Barcelona, kulübün hukuk departmanının bugün UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atlético Madrid ile yaşanan olaylarla ilgili olarak UEFA'ya şikayette bulunduğunu bildiriyoruz. Kulüp, hakem kararlarının mevcut kurallara uymadığını ve bunun da oyunun gidişatını ve sonucunu doğrudan etkilediğini düşünülmektedir.

Şikayet, belirli bir olay etrafında yoğunlaşmaktadır. Maçın 54. dakikasında, oyun doğru bir şekilde yeniden başlatıldıktan sonra, rakip oyuncu kendi ceza sahasında topu aldı ve buna karşılık gelen penaltı gösterilmedi. FC Barcelona, bu kararın, VAR'ın müdahale etmemesiyle birlikte, büyük bir hata olduğunu düşünmektedir. Buna göre, kulüp bir soruşturma başlatılmasını, hakem iletişimlerine erişim sağlanmasını ve uygun olduğu durumlarda hataların resmi olarak kabul edilmesini ve ilgili önlemlerin alınmasını talep etmiştir.

Aynı doğrultuda, FC Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son dönemlerinde akıl almaz hakem kararlarının takım üzerinde olumsuz bir etki yarattığını, açık bir çifte standart oluşturduğunu ve diğer kulüplerle eşit şartlarda rekabet etmeyi engellediğini düşünüyor." denildi.