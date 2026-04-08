Mircea Lucescu'nun naaşı, taraftarların ve futbol camiasının veda edebilmesi için Ulusal Arena'da katafalka konuldu. Törene Gheorghe Hagi başta olmak üzere Romanya futbolunun tanınmış isimleri katıldı. Türk Büyükelçiliği de törene çelenk gönderdi.

RAZVAN LUCESCU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu da törende hazır bulundu. Ailesiyle birlikte babasının tabutunun başında yer alan Razvan Lucescu'nun duygusal anlar yaşadığı görüldü.

TFF'DEN SAYGI DURUŞU KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu da Mircea Lucescu'nun vefatının ardından profesyonel ligler için özel karar aldı. TFF, 8-13 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Ayrıca isteyen kulüplerin siyah kol bandı takabileceği bildirildi.

TÜRK FUTBOLUNDA DERİN İZ BIRAKTI

Mircea Lucescu, Türkiye'de 2000-2002 yıllarında Galatasaray'ı, 2002-2004 yıllarında Beşiktaş'ı, 2017-2019 arasında ise A Milli Takım'ı çalıştırdı. Romanya Futbol Federasyonu tarafından ölümü duyurulan Lucescu, Avrupa futbolunun en etkili teknik adamlarından biri olarak kabul ediliyordu.

80 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Romanya Futbol Federasyonu ve uluslararası kaynaklara göre Mircea Lucescu, mart ayının sonlarında yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 7 Nisan 2026'da 80 yaşında hayatını kaybetti. Rumen teknik adam, son dönemde yeniden Romanya Milli Takımı'nın başında görev yapıyordu.