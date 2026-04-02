

UZUN YOLCULUK TAKVİMİ

Milliler, grup aşamasında geniş bir coğrafyada sahaya çıkacak. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanacak Avustralya maçına yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol kat edilecek. ABD'nin San Francisco şehrindeki Levi's Stadium'da oynanacak Paraguay karşılaşması için 1.200 kilometrelik mesafe bulunurken, Kaliforniya eyaletindeki Inglewood'da yer alan stadyumda oynanacak ABD maçı için ise yaklaşık 650 kilometre yol yapılacak. Toplamda gidiş-dönüş hesaplandığında 8 bin 700 kilometreyi bulan seyahat programı, uçuş sürelerinin 9.5 ila 10.5 saat arasında değişmesine neden olacak.