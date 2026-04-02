2026 FIFA World Cup öncesi A Milli Takım'ın kamp planı netleşmeye başladı. Ay-yıldızlı ekip, turnuva hazırlıklarını ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Mesa kentinde gerçekleştirecek. Kamp merkezi ile maçların oynanacağı şehirler arasındaki uzun mesafeler, organizasyon sürecinin önemli başlıklarından biri haline geldi.
UZUN YOLCULUK TAKVİMİ
Milliler, grup aşamasında geniş bir coğrafyada sahaya çıkacak. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanacak Avustralya maçına yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol kat edilecek. ABD'nin San Francisco şehrindeki Levi's Stadium'da oynanacak Paraguay karşılaşması için 1.200 kilometrelik mesafe bulunurken, Kaliforniya eyaletindeki Inglewood'da yer alan stadyumda oynanacak ABD maçı için ise yaklaşık 650 kilometre yol yapılacak. Toplamda gidiş-dönüş hesaplandığında 8 bin 700 kilometreyi bulan seyahat programı, uçuş sürelerinin 9.5 ila 10.5 saat arasında değişmesine neden olacak.
BİLETLER İKİNCİ ELDE
Turnuva öncesi bilet satışlarında da hareketlilik yaşanıyor. FIFA tarafından şubat ayında satışa çıkarılan ilk biletlerin bir bölümü ikinci el piyasasında yeniden satışa sunuldu. Özellikle Türkiye ile ABD arasında 26 Haziran'da oynanacak karşılaşma için bilet fiyatlarının 48 bin TL'den başlayıp 317 bin TL'ye kadar çıktığı belirtiliyor.
FIFA'nın, turnuvaya ilişkin son bilet satış fazını bu ay içinde başlatması ve kalan kontenjanı resmi kanallar üzerinden satışa sunması bekleniyor.