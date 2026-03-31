DÜNYA KUPASI İÇİN SON ADIM A Milli Takım, play-off yarı finalinde İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Kosova ise Slovakya deplasmanında 4-3 kazanarak adını son maça yazdırdı. Şimdi gözler, Dünya Kupası vizesini verecek 90 dakikaya çevrildi. MİLLİLER 24 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR Türkiye, FIFA Dünya Kupası'na son olarak 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada katıldı. Ay-yıldızlılar, o organizasyonda üçüncülük elde ederek tarihinin en büyük başarısına imza attı. Milliler, Kosova engelini aşarak 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermeyi hedefliyor.

ELEME GRUBUNU İKİNCİ TAMAMLADI A Milli Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele etti. Grup aşamasını 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Türkiye, topladığı 13 puanla ikinci sırada yer aldı ve play-off oynama hakkı kazandı. KOSOVA KARŞISINDA ÜSTÜNLÜK MİLLİLERDE Türkiye ile Kosova bugüne kadar 2'si resmi, 1'i özel olmak üzere 3 kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, bu maçların tamamını kazandı. Söz konusu karşılaşmalarda Türkiye 12 gol atarken kalesinde 2 gol gördü. İki takım arasındaki 21 Mayıs 2014 tarihli özel maç ise o dönemde Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle resmi statüde değerlendirilmedi. 649. MAÇA ÇIKIYORLAR A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında tarihindeki 649. müsabakasına çıkıyor. Milliler, geride kalan 648 karşılaşmada 256 galibiyet, 241 mağlubiyet ve 151 beraberlik aldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda 896 gol atarken, kalesinde 926 gol gördü.

MONTELLA 31. SINAVINDA Teknik direktör Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın başında 31. maçına çıkıyor. İtalyan çalıştırıcı yönetimindeki milliler, daha önce oynanan 30 karşılaşmada 17 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Montella, Türkiye'yi Dünya Kupası'na taşıyan teknik adam olarak tarihe geçmek istiyor. KARŞILAŞMANIN OYNANANDIĞI STATTA FENERBAHÇE DETAYI Mücadelenin oynanacağı Fadil Vokrri Stadyumu, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir ismin adını taşıyor. Kosovalı eski futbolcu Fadil Vokrri, 1990 ile 1992 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi. Vokrri, 2018 yılında 57 yaşında hayatını kaybetti. KOSOVA KADROSUNDA TANIDIK İSİMLER VAR Kosova Milli Takımı'nda Süper Lig'den tanıdık futbolcular yer alıyor. Beşiktaş forması giyen Milot Rashica'nın yanı sıra Corendon Alanyaspor'dan Florent Hadergjonaj ile Fidan Aliti kadroda bulunuyor. Bir dönem Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ve Giresunspor'da oynayan Vedat Muriqi de Kosova'nın önemli kozları arasında yer alıyor. Takımı teknik direktör Franco Foda çalıştırıyor.