Türkiye'nin Kosova maçı ilk 11'i belli oldu

2002'den bu yana katılamadığımız Dünya Kupası'na ilk defa bu kadar yakınız. A Milli Futbol Takımımız, Kosova ile Fadil Vokrri Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Play-Off final randevusunda alacağımız bir galibiyet bize Amerika kapılarını açacak. Zorlu randevu öncesinde Vincenzo Montella kararını verdi ve Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i belli oldu. Kosova - Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

  • Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Play-Off Final maçında Kosova deplasmanında mücadele ediyor.
  • Türkiye yarı finalde Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükselirken, Kosova Slovakya'yı 4-3 mağlup etti.
  • Türkiye, son kez 2002 yılında katıldığı Dünya Kupası'na 24 yıl sonra yeniden gitmeyi hedefliyor.
  • Teknik direktör Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın başında 31. maçına çıkacak.
  • Türkiye, Kosova karşısında finale yükselirse D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Play-Off Final maçında Kosova'nın konuğu oluyor.

İLK 11'LER

KOSOVA: Muric, Deliova, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Hajrizi, Vojvoda, Muriqi, Gallapeni, Hodza, Hajdari

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Orkun, Kerem, Arda, Hakan, Kenan, Abdülkerim, Ozan, İsmail, Ferdi

DÜNYA KUPASI İÇİN SON ADIM

A Milli Takım, play-off yarı finalinde İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Kosova ise Slovakya deplasmanında 4-3 kazanarak adını son maça yazdırdı. Şimdi gözler, Dünya Kupası vizesini verecek 90 dakikaya çevrildi.

MİLLİLER 24 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Türkiye, FIFA Dünya Kupası'na son olarak 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada katıldı. Ay-yıldızlılar, o organizasyonda üçüncülük elde ederek tarihinin en büyük başarısına imza attı. Milliler, Kosova engelini aşarak 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermeyi hedefliyor.

ELEME GRUBUNU İKİNCİ TAMAMLADI

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele etti. Grup aşamasını 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Türkiye, topladığı 13 puanla ikinci sırada yer aldı ve play-off oynama hakkı kazandı.

KOSOVA KARŞISINDA ÜSTÜNLÜK MİLLİLERDE

Türkiye ile Kosova bugüne kadar 2'si resmi, 1'i özel olmak üzere 3 kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, bu maçların tamamını kazandı. Söz konusu karşılaşmalarda Türkiye 12 gol atarken kalesinde 2 gol gördü. İki takım arasındaki 21 Mayıs 2014 tarihli özel maç ise o dönemde Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle resmi statüde değerlendirilmedi.

649. MAÇA ÇIKIYORLAR

A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında tarihindeki 649. müsabakasına çıkıyor. Milliler, geride kalan 648 karşılaşmada 256 galibiyet, 241 mağlubiyet ve 151 beraberlik aldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda 896 gol atarken, kalesinde 926 gol gördü.

MONTELLA 31. SINAVINDA

Teknik direktör Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın başında 31. maçına çıkıyor. İtalyan çalıştırıcı yönetimindeki milliler, daha önce oynanan 30 karşılaşmada 17 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Montella, Türkiye'yi Dünya Kupası'na taşıyan teknik adam olarak tarihe geçmek istiyor.

KARŞILAŞMANIN OYNANANDIĞI STATTA FENERBAHÇE DETAYI

Mücadelenin oynanacağı Fadil Vokrri Stadyumu, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir ismin adını taşıyor. Kosovalı eski futbolcu Fadil Vokrri, 1990 ile 1992 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi. Vokrri, 2018 yılında 57 yaşında hayatını kaybetti.

KOSOVA KADROSUNDA TANIDIK İSİMLER VAR

Kosova Milli Takımı'nda Süper Lig'den tanıdık futbolcular yer alıyor. Beşiktaş forması giyen Milot Rashica'nın yanı sıra Corendon Alanyaspor'dan Florent Hadergjonaj ile Fidan Aliti kadroda bulunuyor. Bir dönem Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ve Giresunspor'da oynayan Vedat Muriqi de Kosova'nın önemli kozları arasında yer alıyor. Takımı teknik direktör Franco Foda çalıştırıyor.

MAÇIN HAKEMİ MICHAEL OLIVER

Kosova ile Türkiye arasında oynanan kritik karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetiyor. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring üstleniyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh.

DÜNYA KUPASI'NDA RAKİPLER BELLİ OLACAK

A Milli Takım, Kosova'yı elemesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alacak. Ay-yıldızlıların bu gruptaki rakipleri ABD, Paraguay ve Avustralya olacak.

