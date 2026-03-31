A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Play-Off Final maçında Kosova'nın konuğu oluyor.
İLK 11'LER
KOSOVA: Muric, Deliova, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Hajrizi, Vojvoda, Muriqi, Gallapeni, Hodza, Hajdari
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Orkun, Kerem, Arda, Hakan, Kenan, Abdülkerim, Ozan, İsmail, Ferdi
OLIVER DÜDÜK ÇALDI
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geldi. Fadil Vokrri Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayan mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver görev yaptı. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring üstlendi.
MONTELLA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya karşısında 1-0 kazanılan maçın ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı. Mert Müldür, Samet Akaydın ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü ilk 11'de forma giydi.
Montella, kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi. Savunma hattında Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu yer aldı. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü sahaya çıktı. Hücum hattında sağ kanatta Arda Güler, sol kanatta Kenan Yıldız oynarken, ileri uçta Kerem Aktürkoğlu görev yaptı.
OZAN KABAK 23 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Ay-yıldızlı ekipte Ozan Kabak, 23 maç aranın ardından bir milli maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak EURO 2024 öncesinde İtalya ile oynanan hazırlık maçında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Ozan, uzun süre formasından uzak kalmıştı. Bu sezon yeniden sahalara dönen 26 yaşındaki savunmacı, Romanya ve Kosova maçlarının aday kadrosuna çağrıldı. Romanya karşılaşmasında sonradan oyuna giren Ozan Kabak, Kosova mücadelesine ise ilk 11'de başladı.
DEPLASMAN TRİBÜNÜ TAMAMEN DOLDU
Kosova deplasmanında A Milli Takım'a taraftar desteği de dikkat çekti. Türkiye'ye ayrılan yaklaşık 750 kişilik deplasman tribünü tamamen doldu. Kosova ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları ile Türkiye'den gelen taraftarlar, ay-yıldızlı ekibe destek verdi.
HAKAN'DAN REKOR
Kosova maçına ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, sahaya kaptan olarak çıktı ve A Milli Takım kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu karşılaşmayla birlikte milli takımda kaptan olarak en çok maça çıkan oyuncu unvanını aldı.