CANLI YAYIN
Geri

Türkiye - Kosova | Dünya Kupası Play-off Final maçı CANLI

2002'den bu yana katılamadığımız Dünya Kupası'na ilk defa bu kadar yakınız. A Milli Futbol Takımımız, Kosova ile Fadil Vokrri Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Play-Off final randevusunda alacağımız bir galibiyet bize Amerika kapılarını açacak. Zorlu randevu öncesinde Vincenzo Montella kararını verdi ve Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i belli oldu. Kosova - Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Play-Off Final maçında Kosova deplasmanında mücadele ediyor.
  • Türkiye yarı finalde Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükselirken, Kosova Slovakya'yı 4-3 mağlup etti.
  • Türkiye, son kez 2002 yılında katıldığı Dünya Kupası'na 24 yıl sonra yeniden gitmeyi hedefliyor.
  • Teknik direktör Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın başında 31. maçına çıkacak.
  • Türkiye, Kosova karşısında finale yükselirse D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Play-Off Final maçında Kosova'nın konuğu oluyor.

İLK 11'LER

KOSOVA: Muric, Deliova, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Hajrizi, Vojvoda, Muriqi, Gallapeni, Hodza, Hajdari

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Orkun, Kerem, Arda, Hakan, Kenan, Abdülkerim, Ozan, İsmail, Ferdi

OLIVER DÜDÜK ÇALDI

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geldi. Fadil Vokrri Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayan mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver görev yaptı. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring üstlendi.

MONTELLA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya karşısında 1-0 kazanılan maçın ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı. Mert Müldür, Samet Akaydın ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü ilk 11'de forma giydi.

Montella, kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi. Savunma hattında Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu yer aldı. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü sahaya çıktı. Hücum hattında sağ kanatta Arda Güler, sol kanatta Kenan Yıldız oynarken, ileri uçta Kerem Aktürkoğlu görev yaptı.

OZAN KABAK 23 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Ay-yıldızlı ekipte Ozan Kabak, 23 maç aranın ardından bir milli maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak EURO 2024 öncesinde İtalya ile oynanan hazırlık maçında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Ozan, uzun süre formasından uzak kalmıştı. Bu sezon yeniden sahalara dönen 26 yaşındaki savunmacı, Romanya ve Kosova maçlarının aday kadrosuna çağrıldı. Romanya karşılaşmasında sonradan oyuna giren Ozan Kabak, Kosova mücadelesine ise ilk 11'de başladı.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ TAMAMEN DOLDU

Kosova deplasmanında A Milli Takım'a taraftar desteği de dikkat çekti. Türkiye'ye ayrılan yaklaşık 750 kişilik deplasman tribünü tamamen doldu. Kosova ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları ile Türkiye'den gelen taraftarlar, ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

HAKAN'DAN REKOR

Kosova maçına ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, sahaya kaptan olarak çıktı ve A Milli Takım kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu karşılaşmayla birlikte milli takımda kaptan olarak en çok maça çıkan oyuncu unvanını aldı.

