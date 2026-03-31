"KISA VADEDE ÖNCELİĞİMİZ ÜST SIRALARA TIRMANMAK"

İmza töreninde konuşan İtalyan teknik adam, "Dünyanın en büyük ve en prestijli kulüplerinden biri olan bu harika futbol kulübüne katıldığım için çok mutluyum. Kulüp yönetimiyle yaptığım tüm görüşmelerde, gelecek için hedeflerinin ne kadar net olduğu ortadaydı: büyük başarılar elde edebilecek bir takım kurmak ve bunu taraftarlarımızı heyecanlandıran, ilham veren bir futbol tarzıyla başarmak. Ben de bu vizyona inandığım için buradayım ve bunu gerçekleştirmek adına her şeyimi vermek üzere uzun vadeli bir sözleşme imzaladım. Kısa vadede önceliğimiz, Premier League'de üst sıralara tırmanmak olacak ve sezonun son maçının son düdüğüne kadar tüm odağımız bu olacak. Antrenman sahasına çıkıp bu oyuncularla birlikte çalışmak ve bunu başarmak için sabırsızlanıyorum." dedi.