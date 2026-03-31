Tottenham Roberto De Zerbi'yi duyurdu

Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi’yi yeni teknik direktörü olarak resmen açıkladı. Kulübün resmi duyurusunda İtalyan çalıştırıcının uzun süreli bir sözleşme imzaladığı belirtildi.

Tottenham Roberto De Zerbi'yi duyurdu
  • Roberto De Zerbi, Tottenham'ın yeni erkek takım teknik direktörü olarak uzun vadeli sözleşme imzaladı.
  • İtalyan teknik adam, kulüp yönetiminin büyük başarılar elde edebilecek bir takım kurma hedefine inandığını belirtti.
  • De Zerbi, kısa vadede Premier League'de üst sıralara tırmanmanın öncelik olacağını açıkladı.
  • Yeni teknik direktör, sezon sonuna kadar tüm odağın ligde yükselme olacağını vurguladı.
  • De Zerbi, oyuncularla çalışmaya başlamak için sabırsızlandığını ifade etti.

Tottenham'ın açıklamasında Roberto De Zerbi'nin kulübün yeni erkek takım teknik direktörü olduğu duyuruldu.

Tottenham Roberto De Zerbi'yi duyurdu-2

İngiliz ekibinden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "Roberto De Zerbi'nin uzun vadeli bir sözleşmeyle, yeni teknik direktörümüz olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Tottenham Roberto De Zerbi'yi duyurdu-3

"KISA VADEDE ÖNCELİĞİMİZ ÜST SIRALARA TIRMANMAK"

İmza töreninde konuşan İtalyan teknik adam, "Dünyanın en büyük ve en prestijli kulüplerinden biri olan bu harika futbol kulübüne katıldığım için çok mutluyum. Kulüp yönetimiyle yaptığım tüm görüşmelerde, gelecek için hedeflerinin ne kadar net olduğu ortadaydı: büyük başarılar elde edebilecek bir takım kurmak ve bunu taraftarlarımızı heyecanlandıran, ilham veren bir futbol tarzıyla başarmak. Ben de bu vizyona inandığım için buradayım ve bunu gerçekleştirmek adına her şeyimi vermek üzere uzun vadeli bir sözleşme imzaladım. Kısa vadede önceliğimiz, Premier League'de üst sıralara tırmanmak olacak ve sezonun son maçının son düdüğüne kadar tüm odağımız bu olacak. Antrenman sahasına çıkıp bu oyuncularla birlikte çalışmak ve bunu başarmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

