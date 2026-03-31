Saldırganlar yakalandı!

Kosova’da A Milli Takım’ın konakladığı otele havai fişek atan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Milli takım kafilesinin kaldığı otel yakınında gece saatlerinde havai fişek atılmış, olay spor kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Saldırganlar yakalandı!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali öncesi A Milli Futbol Takımı'nın Priştine'de kaldığı otele yapılan havai fişekli tacizin ardından güvenlik güçleri harekete geçti.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kosova Polisi Priştine Bölgesi Sözcüsü Enis Pllana, olaya karışan 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Saldırganlar yakalandı!-2
48 SAAT GÖZALTI

Şüpheliler hakkında "genel tehlike yaratma" suçlamasıyla 48 saatlik gözaltı kararı verildiği belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin karşılaşmayı stadyumda izleyemeyeceği öğrenildi.

Milli takım kafilesinin kaldığı otel yakınında gece saatlerinde havai fişek atılmış, olay spor kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

