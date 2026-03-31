Milliler, Kosova ile oynadığı 3 maçın tamamını kazanarak rakibine karşı üstünlük kurdu. Türkiye, bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.



24 YILLIK HEDEF

Daha önce 1950, 1954 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası bileti alan Türkiye, son olarak 2002'de turnuvada yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, bu kez Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek organizasyona katılmayı hedefliyor.

KOSOVA'DA TANIDIK İSİMLER

Kosova kadrosunda Türkiye'de forma giymiş birçok oyuncu bulunuyor. Milot Rashica, Vedat Muriqi, Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti gibi isimler dikkat çekiyor.