Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova ise Slovakya'yı 4-3 yenerek finale yükseldi.
REKABETTE ÜSTÜN TARAF TÜRKİYE
Milliler, Kosova ile oynadığı 3 maçın tamamını kazanarak rakibine karşı üstünlük kurdu. Türkiye, bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.
24 YILLIK HEDEF
Daha önce 1950, 1954 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası bileti alan Türkiye, son olarak 2002'de turnuvada yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, bu kez Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek organizasyona katılmayı hedefliyor.
KOSOVA'DA TANIDIK İSİMLER
Kosova kadrosunda Türkiye'de forma giymiş birçok oyuncu bulunuyor. Milot Rashica, Vedat Muriqi, Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti gibi isimler dikkat çekiyor.
MAÇIN DETAYLARI
Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak mücadele, salı günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Kosova: Muric, Dellova, Hajrizi, Vojvoda, Gallapeni, Hajdari, Rexhbecaj, Muslija, Hodza, Asllani, Muriqi
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Samet, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Barış, Kerem