Kosova'da tarihi maç! İşte Milli Takım'ın muhtemel 11'i

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı deplasmanda yenerek 24 yıllık hasrete son vermeyi hedefliyor. Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella, sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte detaylar...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova ise Slovakya'yı 4-3 yenerek finale yükseldi.

REKABETTE ÜSTÜN TARAF TÜRKİYE

Milliler, Kosova ile oynadığı 3 maçın tamamını kazanarak rakibine karşı üstünlük kurdu. Türkiye, bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.

24 YILLIK HEDEF

Daha önce 1950, 1954 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası bileti alan Türkiye, son olarak 2002'de turnuvada yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, bu kez Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek organizasyona katılmayı hedefliyor.

KOSOVA'DA TANIDIK İSİMLER

Kosova kadrosunda Türkiye'de forma giymiş birçok oyuncu bulunuyor. Milot Rashica, Vedat Muriqi, Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti gibi isimler dikkat çekiyor.

MAÇIN DETAYLARI

Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak mücadele, salı günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kosova: Muric, Dellova, Hajrizi, Vojvoda, Gallapeni, Hajdari, Rexhbecaj, Muslija, Hodza, Asllani, Muriqi

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Samet, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Barış, Kerem

