İsveç Polonya'yı 3-2 yenip Dünya Kupası'na katıldı!

İsveç, Polonya engelini aşarak 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı. Play-off finalinde rakibini 3-2 mağlup eden İsveç, turnuvaya katılma hakkı elde etti. Polonya ise kritik mücadelede veda eden taraf oldu.

İsveç Polonya'yı 3-2 yenip Dünya Kupası'na katıldı!
  • İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Polonya'yı Strawberry Arena'da 3-2 yenerek Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.
  • Viktor Gyökeres 88. dakikada attığı golle İsveç'i 3-2 öne geçirdi ve takımını Dünya Kupası'na taşıdı.
  • İsveç ilk yarıyı Anthony Elanga ve Gustaf Lagerbielke'nin golleriyle 2-1 önde tamamladı.
  • Polonya, Nicola Zalewski ve Karol Swiderski'nin golleriyle iki kez skoru eşitledi ancak finalde mağlup olarak turnuvaya katılma hakkını kaybetti.
  • Karşılaşmada her iki takım da galibiyet için son dakikaya kadar mücadele etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde İsveç ile Polonya kozlarını paylaştı. Strawberry Arena'da oynanan mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla İsveç oldu. Bu sonuçla İsveç, Dünya Kupası'na katılmayı başardı.

İLK YARIDA TEMPO YÜKSEKTİ

Karşılaşmanın 19. dakikasında Anthony Elanga ile öne geçen İsveç, finalde ilk darbeyi vurdu. Polonya, 33. dakikada Nicola Zalewski'nin golüyle skora denge getirdi. İlk yarının son anlarında yeniden yüklenen İsveç, 44. dakikada Gustaf Lagerbielke ile bir kez daha üstünlüğü yakaladı ve devreye 2-1 önde girdi.

POLONYA YANIT VERDİ

İkinci yarıda pes etmeyen Polonya, 55. dakikada Karol Swiderski'nin golüyle skoru 2-2'ye taşıdı. Final mücadelesinde iki ekip de oyunun son bölümüne kadar galibiyet için baskısını sürdürdü.

SON SÖZ GYÖKERES'TEN GELDİ

İsveç'e Dünya Kupası kapısını açan gol 88. dakikada Viktor Gyökeres'ten geldi. Yıldız futbolcu kritik anda attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan İsveç, tribünleri ayağa kaldıran galibiyetle adını Dünya Kupası'na yazdırdı.

POLONYA TURNUVAYA VEDA ETTİ

Finalde sahadan mağlubiyetle ayrılan Polonya, 2026 FIFA Dünya Kupası hayaline veda etti. İsveç ise zorlu play-off sürecini başarıyla tamamlayarak turnuvaya katılma hakkını elde etti.

