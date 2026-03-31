Karşılaşmada her iki takım da galibiyet için son dakikaya kadar mücadele etti.

Polonya, Nicola Zalewski ve Karol Swiderski'nin golleriyle iki kez skoru eşitledi ancak finalde mağlup olarak turnuvaya katılma hakkını kaybetti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde İsveç ile Polonya kozlarını paylaştı. Strawberry Arena'da oynanan mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla İsveç oldu. Bu sonuçla İsveç, Dünya Kupası'na katılmayı başardı.

İLK YARIDA TEMPO YÜKSEKTİ

Karşılaşmanın 19. dakikasında Anthony Elanga ile öne geçen İsveç, finalde ilk darbeyi vurdu. Polonya, 33. dakikada Nicola Zalewski'nin golüyle skora denge getirdi. İlk yarının son anlarında yeniden yüklenen İsveç, 44. dakikada Gustaf Lagerbielke ile bir kez daha üstünlüğü yakaladı ve devreye 2-1 önde girdi.