2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde İsveç ile Polonya kozlarını paylaştı. Strawberry Arena'da oynanan mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla İsveç oldu. Bu sonuçla İsveç, Dünya Kupası'na katılmayı başardı.
İLK YARIDA TEMPO YÜKSEKTİ
Karşılaşmanın 19. dakikasında Anthony Elanga ile öne geçen İsveç, finalde ilk darbeyi vurdu. Polonya, 33. dakikada Nicola Zalewski'nin golüyle skora denge getirdi. İlk yarının son anlarında yeniden yüklenen İsveç, 44. dakikada Gustaf Lagerbielke ile bir kez daha üstünlüğü yakaladı ve devreye 2-1 önde girdi.
POLONYA YANIT VERDİ
İkinci yarıda pes etmeyen Polonya, 55. dakikada Karol Swiderski'nin golüyle skoru 2-2'ye taşıdı. Final mücadelesinde iki ekip de oyunun son bölümüne kadar galibiyet için baskısını sürdürdü.
SON SÖZ GYÖKERES'TEN GELDİ
İsveç'e Dünya Kupası kapısını açan gol 88. dakikada Viktor Gyökeres'ten geldi. Yıldız futbolcu kritik anda attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan İsveç, tribünleri ayağa kaldıran galibiyetle adını Dünya Kupası'na yazdırdı.
POLONYA TURNUVAYA VEDA ETTİ
Finalde sahadan mağlubiyetle ayrılan Polonya, 2026 FIFA Dünya Kupası hayaline veda etti. İsveç ise zorlu play-off sürecini başarıyla tamamlayarak turnuvaya katılma hakkını elde etti.